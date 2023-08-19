Смаилов провел совещание по ситуации на шахте «Казахстанская»

Правительство
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В субботу, 19 августа, в городе Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото Telegram/KZgovernment

Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.

«В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности, внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично – гибнут люди», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, каждый раз руководство «АрселорМиттал Темиртау» заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.

«На объектах «АрселорМиттал Темиртау» погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. Данные показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний «АрселорМиттал» приходится именно на казахстанский дивизион», — указал Алихан Смаилов.

По его словам, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других.

«Как было отмечено, предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снижены наполовину. Объемы выпуска стали сократились вдвое – с более чем 6 млн тонн до 3 млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть», — подчеркнул премьер-министр.

В 2021 году планировалось подписание Соглашения об инвестициях в модернизацию на сумму более $3 млрд. Однако компанией был представлен проект только на $1 млрд.

«По сути, эти средства шли на текущий ремонт и не были долгосрочными инвестициями в модернизацию», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, а так же провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.

«Акимату Карагандинской области совместно с «АрселорМиттал Темиртау» нужно обеспечить оказание необходимой помощи погибшим и пострадавшим, в том числе по назначению пособий и соцвыплат по потере кормильца, выплате средств на погребение, приобретению семьям погибших квартир за счет работодателя и возмещению морального вреда», — заключил он.

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