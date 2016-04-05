Smart Astana стала доступна в Apple Store и Play Market
Жания Уранкаева
Бесплатное мобильное приложение Smart Astana стало доступно всем жителям и гостям столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astana.gov.kz.
"С сегодняшнего дня в Apple Store и Play Market доступно мобильное приложение Smart Astana, которое интегрирует столичные смарт-сервисы и проекты", – проинформировали в пресс-службе акимата.
Теперь в одном приложении пользователи в режиме реального времени смогут отслеживать движение общественного транспорта, статус вылета и прилета международных и внутренних авиарейсов, а также ознакомиться с расписанием поездов, электричек и междугородних автобусов.
"Приложение удобно столичным автолюбителям. Теперь доступна функция проверки штрафов Правил дорожного движения. Рубрика Astana 109 позволяет подать обращение в столичный Интеллектуальный контакт-центр по коммунально-бытовым вопросам и получить консультацию по государственным услугам акимата", – уточнили в профильном ведомстве.
Отметим, что в рубрике Smart tickets можно будет совершить онлайн-покупку билетов на мероприятия 11 культурных объектов, также в ближайшее время станет доступна покупка билетов онлайн на спортивные события.
Кроме того, приложение удобно функцией получения мгновенных push-уведомлений об отмене учебных занятий в школах, закрытии и открытии столичных трасс и предупреждении о неблагоприятных погодных условиях в городе. Перечень актуальной информации для астанчан будет расширяться.
Добавим, что в текущем году АО "Астана Innovations" планирует систематически пополнять приложение новыми сервисами, такими как онлайн-оплата коммунальных и других платежей, информационный сервис для просмотра своего участкового инспектора или участкового врача, а также казахско-русский электронный словарь.
Напомним, в январе этого года АО "Астана Innovations" запустило в Play Market бета-версию мобильного приложения Smart Astana. При поддержке управления образования Астаны первыми бета-версию протестировали родители столичных школьников. Так, количество скачиваний только бета-версии в Play Market составило около 50 тыс.