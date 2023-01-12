Смена часового пояса вместо ожидаемого положительного эффекта принесла жителям региона только неудобства

Общество
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Наталья Денисова, Кызылорда

Люди жалуются в сети, что в четвертом часовом поясе им живется неуютно.

Напомним, ночью с 20 на 21 декабря 2018 года Кызылординская область постановлением Правительства Республики Казахстан была переведена с пятого часового пояса, в котором благополучно существовала раньше, в четвертый. И если раньше у нас было единое время, например, с Астаной и Алматы, то теперь идет разница в час – минус один в Кызылорде. Скажем, в столице девять утра, а в Кызылорде еще только восемь. Алматинцы в пять вечера спешат из своих офисов домой готовить ужин, а кызылординцы едва успели переварить обед.

Напомним, Правительство не просто так тогда затеяло перенос целого региона из одного часового пояса в другой, а поддержало предложение акимата Кызылординской области. На тот момент глава региона Крымбек Кушербаев в одном из своих выступлений перед населением отметил, что перенос в другой часовой пояс положительно повлияет на социально-экономические показатели, а также на улучшение «физиологического баланса», что хорошо отразится на здоровье граждан.

Кстати, понятие «физиологический баланс человека» автору материала в ходе часового блуж­дания по страницам интернет-словарей так и не встретилось. Поэтому трудно предположить, о каком положительном влиянии на здоровье населения четвертого часового пояса шла речь.

Прошло четыре года. Жители Кзылординской области обсуж­дают в социальных сетях, что же изменилось в их жизни в новом часовом поясе. И… ни одного положительного отзыва.

«Решились проблемы здоровья? Нет! – пишет активист и член городского общественного совета Сабит Султан. – Решились проблемы экологии или экономики, образования? Нет, конечно! Час времени ну никак не влияет на здоровье человека, в крайнем случае можно на час раньше отойти ко сну. Можно даже официально запросить ВОЗ. Но посмотрите теперь, как этот час влияет на наш ежедневный быт.

Вечером дети возвращаются из школ в темноте, и теперь это самое криминогенное время. Даже в теплое время года вечером быстро темнеет, дети меньше играют на улице. После работы меньше времени остается для дел по хозяйству. Из-за того, что Астана начинает работу раньше на час, практически все работники госслужбы и силовых структур вынуждены приходить на работу на час раньше и даже работать без обеда. В банковском секторе тоже у клиентов проблемы с оплатами. Вечером их не проведешь. Ну как можно все это игнорировать?»

Сабит Султан прямо обращается к власть предержащим: «Наде­юсь на благоразумие нынешнего акима области, Правительства РК и депутатов Парламента. Верните нам прежний часовой пояс, одинаковый с Астаной и Алматы! Ведь когда его меняли, голосования открытого не было. Проблем со здоровьем у людей скоро станет больше, так как спать при ярком свете невозможно утром, а вечером после работы светлого времени на прогулки, спорт, семью стало меньше. У нас получился бардак! И так депрессивный регион, и вместо того, чтобы облегчить работу и жизнь, нам все усложнили, добавив временную разницу. Призываю всех включить банальную логику!».

Общественника горячо поддерживают десятки интернет-пользователей. Люди пишут, что родители боятся за своих детей, вынужденных идти из школы домой в темное время суток, о неудобствах для работников, чей график подвязан к алматинским офисам, им приходится начинать работу в восемь утра и заканчивать в пять вечера.

Жалуются кызылординцы и на перерасход электроэнергии, и даже связывают с этим обострение криминогенной обстановки в регионе. «По факту нас приравняли к западным регионам страны, где разница в восходе солнца с нами составляет ровно один час. А у нас с Астаной и с Шымкентом разница примерно на 15 мин. И что лучше?» – негодуют жители. «Я на пенсии, и даже мне неудобно! В 5 часов вечера мои куры ложатся спать, а яйца кто будет нести?» – вопрошает пенсионер.

Многие в соцсети поставили смайлики с улыбками под последним сообщением, но на самом деле вопрос совсем не смешной. Люди так и не поняли: кому и зачем нужно было менять часовые пояса, на основании каких исследований и прогнозов это было сделано и как дальше жить?

Посты на тему возврата к прежнему часовому поясу кызылординского региона уже около полугода активно публикуются в сети. Но пока ни областной акимат, ни ученые не ответили ни на один из них. Акимат – понятно почему: это же как-то странно выглядит, когда чиновники сначала стали инициаторами бестолкового дела, а потом попросят Правительство «вернуть все взад».

А ученые? Неужели они не могут сказать свое веское слово? Ведь каждому жителю Приаралья будет интересно знать, в правильном ли часовом поясе он живет, влияет ли на здоровье граждан смена часовых поясов и выгодна ли она в действительности для экономики?

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