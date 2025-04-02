Сменился глава одного из отделов Администрации Президента РК
121
Ракымжан Ерназар сменил на посту Айдына Кульсеитова
Распоряжением Главы государства Кульсеитов Айдын Женисович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz
Другим распоряжением Главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан.