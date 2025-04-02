Ракымжан Ерназар сменил на посту Айдына Кульсеитова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Главы государства Кульсеитов Айдын Женисович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz

Другим распоряжением Главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан.