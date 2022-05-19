Смертельная беспечность

Больше десяти человек погибли в прошлом году в черте города под колесами поездов, переходя железную дорогу в неположенном месте.

Разросшийся Шымкент оплетен сетью железных дорог. Почти 46 км путей проходят по городу. По ним регулярно курсируют пассажирские и грузовые поезда, и точно так же активно пересекают пешеходы, перепрыгивая через рельсы и шпалы. Делают это, чтобы сократить дорогу, порой не задумываясь о том, какой трагедией может обернуться их беспечность.

В Шымкенте не один десяток особо опасных участков, пересекая которые можно не увидеть и даже не услышать приближаю­щийся поезд. Машинист тоже не всегда может заметить издали пешехода, чтобы принять меры экстренного реагирования, позволяющие избежать ЧП.

С начала года в регионе зарегистрировано 14 фактов экстренного торможения поездов, связанного с нахождением на железнодорожных путях людей. Даже опытному машинисту остановить своевременно тяжелый состав очень сложно, ведь тормозной путь может быть порядка одного километра. Статистический анализ показывает, что случаев экстренного торможения с каждым годом становится больше. Обнадеживает, что хотя бы число летальных исходов пошло на убыль. В 2019 году было 19 наездов на пешеходов, 12 из которых привели к их гибели.

– Поезд – не автомобиль, машинист просто не в силах остановить его, если в сотне метров от движущегося состава на железнодорожных путях неожиданно появляется человек, – комментирует главный инженер Шымкентского отделения магистральной сети филиала АО «НК «ҚТЖ» Мухтарбай Битимиров. – Ежегодно происходят десятки случаев экстренного торможения, наез­дов, даже летальные исходы. В прошлом году было порядка 30 случаев экстренного торможения, погибло больше десятка человек. За четыре месяца этого года по нашему филиалу уже зафиксировано четыре наезда, один из которых – с летальным исходом.

В марте текущего года трагедия произошла в районе станции Коргасын. ЧП случилось в темное время суток. Этот участок железной дороги, как и «железка», проходящая во многих других густонаселенных жилых массивах города, например, «Игилик», «Кызылсай», «химфармзавод», относится к особо опасным. Здесь чаще всего происходят несчастные случаи. Именно с этой точки и начался совместный профилактический рейд представителей железной дороги, военизированной железнодорожной охраны и транспортной полиции.

Только остановились у обочины железнодорожной колеи в районе химфармзавода, как тут же на рельсах появились пешеходы. Их не смущали ни видеокамеры, ни полицейские и железнодорожники в форме, как и то, что переходят они на противоположную сторону в неустановленном для этого месте. Буквально за пару минут рейдовая бригада выявила с десяток нарушителей правил безопаснос­ти на железной дороге.

– Здесь нельзя переходить. Вы знаете, что это служебный проход? – Мухтарбай Битимиров адресует свой вопрос молодой женщине.

– Да, конечно, знаю, я здесь двадцать лет живу.

– Там чуть дальше подземный переход есть, почему не пользуе­тесь?

– Просто наш дом так стоит, что к остановке отсюда ближе. А до подземного перехода далеко идти.

– Меньше ста метров – это далеко?

– Нет, метров двести-триста, наверное, будет, там еще обходить надо. Не очень удобно. Здесь переходить рельсы нам привычнее, ближе. Все ходят здесь. И дети, и взрослые. Освещение есть, так что не вижу повода для беспокойства.

– Не опасно?

– Опасно, конечно. Движение поездов здесь интенсивное. Спасибо, что несколько лет назад вдоль колеи забор установили. Теперь проход только в определенном месте, наискосок по путям никто не ходит, как раньше. Без ограждения сложнее было.

– Это вам 70 метров кажутся пустяком, а когда ты в возрасте и идешь с сумками с базара, каждый метр в тягость, – подключается к разговору пенсионерка.

– Здесь не прямой участок, с двух сторон изгиб, видимость очень ограничена. Человек может просто не успеть освободить пути, если появится неожиданно поезд, – терпеливо объясняет железнодорожник. – Тем более это сложно, если человек в возрасте и с сумками...

– Мы все это понимаем и просим здесь сделать настил на рельсах, как на вокзале. Так удобнее и быстрее переходить, не надо будет прыгать через рельсы. Неудобно, очень неудобно нам до подземки идти. Поезда прямо под окнами многоэтажки гремят. Люди испокон веков переходили здесь. Мы знаем, что опасно, но настолько привыкли проходить тут, что переходом местные жители не пользуются. А поезд мы даже по звуку определяем. Если кажется, что сверчок стрекочет, значит, едет поезд. Я здесь живу со второго класса, почти сорок лет.

– Ежегодно на дороге погибают люди, риск очень большой угодить под поезд, – Мухтарбай Битимиров пытается найти слова, которые заставят отдельно взятого гражданина задуматься о возможных последствиях.

– Да, погибают. Потому что ходят в наушниках. Было бы замечательно, если бы нам здесь построили надземный переход и мы могли над путями проходить. Тогда и наушники не будут помехой, и человек подшофе не окажется в зоне риска. Ну а так надо каждому быть аккуратным, осторожным. Правила дорожного движения тоже пишутся, чтобы соблюдали их в том числе и пешеходы. Здесь то же самое. Смотри и, если ты видишь, если ты слышишь шум поезда, будь осторожен, остановись. Вот и все, – считают горожане.

В ходе проведения рейда не составлялись протоколы об административной ответственности, никого не наказывали, действуя словом и убеждением. Ежедневно сотрудники линейного отдела полиции проводят профилактическую работу с жителями, посещают близлежащие школы, разъясняют, почему нельзя ходить по железнодорожной колее, напоминают об административной ответственности за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте.

Первый заместитель начальника линейного отдела полиции станции Шымкент подполковник полиции Алтай Орманов говорит, что тех, кто предпочитает на свой страх и риск «быстро перебежать» по колее, не становится меньше. С начала года уже составлен 421 протокол об административной ответственности. За этот же период прошлого года их было 397.

– Статья 559 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте, влечет предупреж­дение или штраф, – поясняет Алтай Орманов. – Для физичес­ких лиц за переход в неустановленном месте определен штраф в размере трех МРП, за прогон скота хозяин наказывается на сумму, составляющую пять МРП. И все же наша главная задача не наказать людей, а достучаться до их сознания, заставить задуматься, что это смертельно опасно и для них, и для тех, кто едет в поезде.

Главный специалист отдела безопасности Шымкентского магистрального пути Базарбай Ибышев рассказал еще об одной проблеме. С ней железнодорожники сталкиваются там, где к дороге примыкают частные жилые постройки. Как правило, их владельцы содержат на подворье скот, который выпасают вдоль рельсов. Там хороший травостой, трава не вытоптана, вот и загоняют скотину как на пастбище, предусмотрительно ломая, а то и вовсе демонтируя ограждение. О том, что это может привести к экстренному торможению поезда, если вдруг скот выйдет на рельсы, видимо, не задумываются.

В 2015 году для предотвращения подобных ситуаций за счет АО «НК «КТЖ» начали устанавливать ограждения вблизи населенных пунктов, где проходит железнодорожная линия. За три года их протяженность достигла 48,6 км. На эти цели железнодорожники направили 94 млн тенге. Но даже это не позволило полностью исключить ЧП на железной дороге. Люди по-прежнему идут по путям. Зачастую снимая ограждения или перелезая через них, не желая пройти сотню-другую метров до установленного перехода.

Мухтарбай Битимиров считает, что в основе большинства этих нарушений лежит элементарная нехватка надземных и подземных переходов, а существующие сооружения для перехода пассажиров не соответствуют требованиям дня.

– Население города растет с каждым годом, а количество переходов остается на уровне союзных времен, – делает вывод Мухтарбай Битимиров. – Надо строить новые, обеспечивать потребности людей. С одной стороны, жители правильно требуют создать условия, построить удобные переходы. Однако мы не видим сдвига в этом направлении. Хочу, чтобы граждане знали, что это вне компетенции железной дороги – мы отвечаем за пассажиров, а не за жителей. За последние 30 лет ни одного перехода в Шымкенте не построено над или под железнодорожными путями. А город между тем плотным кольцом окружил железную дорогу на всем ее протяжении.

Строить пешеходные переходы – наземные и подземные – это прерогатива органов местной исполнительной власти. Железнодорожники со своей стороны готовы оказать содействие. Подобная аналитическая работа проводилась в 2019 году после Аксенгирского случая, когда пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Тогда были жертвы и КТЖ поднял вопрос обустройства безопасных переездов и переходов для местных жителей, инициировал изучение ситуации в том числе в Шымкенте и в Туркестанской области.

Совместно с представителями акимата, акимом города, транспортными прокурорами, полицейскими железнодорожники проехали на дрезине по всему маршруту, показав наиболее проблемные участки, на которых уже тогда требовалось срочное строительство пешеходных мостов и подземных переходов, путепроводов. Даже гугл-карту составили. Все предложения зафиксировали протоколом.

Подобную работу сделали в Арысе и Туркестане. К большому сожалению, кроме Туркестана, нигде ничего из намеченного так и не выполнено. Все предложения, реализация которых существенно подняла бы уровень безопасности жителей, оказавшихся в силу сложившихся обстоятельств по ту сторону железной дороги, так и остались на бумаге.

Повторюсь: за последние 30 лет в Шымкенте не построе­но ни одного пешеходного перехода через железную дорогу. А они очень нужны, учитывая, что население города за это время увеличилось почти в три раза, он стал миллионником. Колея, проложенная в свое время за ним, сейчас обросла жилыми домами, обитателям которых ничего другого не остается, как ходить по шпалам. Между тем одним из решений могла бы стать организация безопасных тротуа­ров вдоль пути на допустимом расстоянии от железной дороги. По этому тротуару пешеходы шли бы к установленным переходам.

Пока же меры по созданию переходов для живущих здесь людей не принимаются. Так и будем продолжать собирать жертвы?..