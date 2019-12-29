Снег и дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Снег и дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 29 декабря, передает Kazpravda.kz.
"На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с районов Черного моря и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем на большей части РК ожидаются местами осадки в виде дождя и снега. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – гололед.
В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед. В Жамбылской, Павлодарской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.