Снег с метелью и похолодание ожидаются на большей части Казахстана

Погода
119
Дана Аменова
корреспондент

Специалисты «Казгидромета» представили прогноз погоды на 27 февраля  1 марта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в ближайшие дни южный циклон по-прежнему сохранит свое влияние на большую часть территории РК, ожидается снег с метелью, на юге, юго-востоке страны - осадки в виде дождя и снега.

27 февраля на востоке, ночью в горных районах юго-востока, 28 февраля на юго-западе, 1 марта на северо-западе ожидается сильный снег.

По РК прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, ночью 27 февраля на юго-востоке республики сохраняется вероятность очень сильного ветра 30 м/с и более.

Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на северо-западе, востоке, в центре страны до 12-28 мороза, на севере - до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке - небольшое повышение до 1-10 мороза, на западе основной фон температуры воздуха - 5-20 мороза.

#погода #Казгидромет #прогноз #похолодание #снег #метель

Популярное

Все
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Топливо, энергия и карбонизация
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
«Отпан»: открытый урок для педагогов
В ожидании рекордного подъема воды
Управленцы нового формата
Эстафета поколений
Шаг к энергонезависимости
Тестируют установки, выкупают дома
Шагает «цифра» по полям
Формализм недопустим
Обязанность государства и ответственность граждан
Научить учиться
Гарант согласия и стабильности
Главное – не сдаваться
Основа научного прогресса
Обсуждены перспективные проекты
Представлены отечественные разработки
Жительница Конаева обустроила в своей квартире реабилитационный центр
Инструменты повышения эффективности госаппарата
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Какая погода будет в ближайшие дни в Казахстане
Метель бушует третий день в Актюбинской области
Потепление и осадки прогнозируются в эти выходные в Казахст…
О непогоде в ряде регионов предупредил водителей «КазАвтоЖо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]