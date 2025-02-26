Снег с метелью и похолодание ожидаются на большей части Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в ближайшие дни южный циклон по-прежнему сохранит свое влияние на большую часть территории РК, ожидается снег с метелью, на юге, юго-востоке страны - осадки в виде дождя и снега.

27 февраля на востоке, ночью в горных районах юго-востока, 28 февраля на юго-западе, 1 марта на северо-западе ожидается сильный снег.

По РК прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, ночью 27 февраля на юго-востоке республики сохраняется вероятность очень сильного ветра 30 м/с и более.

Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на северо-западе, востоке, в центре страны до 12-28 мороза, на севере - до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке - небольшое повышение до 1-10 мороза, на западе основной фон температуры воздуха - 5-20 мороза.