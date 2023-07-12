Снизить инфляцию в 2 раза до конца года поручил Смаилов

По итогам полугодия инфляция замедлилась до 14,6% в годовом выражении.

Фото пресс-службы Правительства РК

В ходе заседания Правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил снизить инфляцию в 2 раза и усилить работу по привлечению стратегических инвесторов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам премьера, первым руководителям госорганов необходимо усилить работу по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест.

"В условиях глобальной конкуренции за инвестиции необходимо усилить работу по привлечению стратегических инвесторов. С каждым из них следует осуществлять прямую работу на каждом этапе взаимодействия. Министерствам и акиматам регионов нужно продолжить активную работу в данном направлении.

Еще одной важной задачей остается сдерживание роста цен. В результате принимаемых мер по итогам полугодия инфляция замедлилась до 14,6% в годовом выражении.

"Перед нами стоит задача по снижению инфляции в текущем году в 2 раза. Это требует скоординированных и превентивных действий. Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить снижение инфляции до запланированных значений", — подчеркнул глава Кабмина.

В заключение Алихан Смаилов обозначил важность качественной реализации Комплексного плана приватизации, что в перспективе позволит сократить долю государства в экономике республики до 14,4% ВВП.