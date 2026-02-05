Павлодарские офтальмологи первыми из региональных врачей провели пересадку роговицы. Прежде подобные операции в Казахстане проводили только в Астане и Алматы.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кератопластика – так называется данный вид операции – высокотехнологичная медицинская помощь, которая требует и соответствующей подготовки специалистов, и наличия оборудования. Как сообщил заведующий офтальмологическим отделением Областной больницы им. Галыма Султанова Касымхан Тлеубаев, павлодарские врачи успешно справились с этой ответственной задачей после обучения и получения лицензии.

Пересадка роговицы глаза в мировой практике – не новая методика, и в Казахстане ее выполняли еще в советское время. Но из-за этических и законодательных нюансов определенный период в нашей стране такое лечение было недоступным. Лишь несколько лет назад кератопластику стали проводить снова: в одной из клиник Алматы пациентам пересаживали консервированную роговицу, закупаемую в США. Финансирование этого недешевого процесса шло за счет фонда «Қазақстан халқына», было проведено чуть более 300 операций, но проект закончился в 2025 году.

Казахстанское общество офтальмологов провело большую работу, чтобы на законодательном уровне убрать имевшиеся препоны, и благодаря координационному центру трансплантологии в Алматы и Астане начали пересаживать роговицы от посмертных доноров. В регионах же такая практика до сих пор отсутствовала.

В Павлодаре шанс на восстановление зрения получили два пациента благодаря мужественному решению семьи 39-летней женщины, пострадавшей от инсульта. «Казахстанская правда» уже писала о том, что сын и муж женщины дали согласие на посмертное донорство. Это стало спасением для четверых казахстанцев, которым успешно трансплантировали сердце, почки, печень на базе респуб­ликанских центров в столице. А вот пересадку роговицы решили провести в Павлодаре – коллектив областной больницы был готов к такой работе.

По словам Касымхана Тлеу­баева, роговица, полученная от посмертного донора, была пересажена мужчине 1956 года рож­дения, жителю Павлодарского района, и женщине 1945 года рождения из Павлодара. Каж­дая из операций длилась от полутора до двух часов, выполнялась в течение суток после забора органов – это критически важный срок для сохранения прозрачности ткани.

– Роговица – это бессосудистая ткань, поэтому группа крови донора и реципиента значения не имеет. Главное условие – отсутствие инфекционных заболеваний, – пояснил Касымхан Тлеубаев.

Врач-офтальмолог областной больницы Анастасия Сулейманова сообщила, что состояние прооперированных пациентов стабильное, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Соблюдается строгий стерильный режим, а последующая реабилитация может превышать год. Впрочем, наиболее критичный период после кератопластики длится от первых суток до трех месяцев. В это время особенно важно строгое соблюдение всех рекомендаций, поскольку даже простудные заболевания или нарушение режима могут спровоцировать отторжение трансплантата. Ожидается, что после завершения восстановительного периода зрение пациентов может улучшиться до 20–30%. Это значительный результат для людей, длительное время бывших практически слепыми.

Специалисты отмечают, что причины, по которым людям требуется кератопластика, могут быть разными: травмы, ожоги, воспалительные заболевания или осложнения после операций. В таком лечении нуждается­ немало граждан. Например, только в Павлодарской области в листе ожидания находятся 38 пациентов, причем это список, составленный лишь за пос­ледние два года.