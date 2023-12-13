Соглашение о военном сотрудничестве подписали Казахстан и Катар

Фото: пресс-служба МО РК

Военная делегация под руководством министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыла в столицу ближневосточного государства Доху по приглашению заместителя премьер-министра – государственного министра по делам обороны Катара Халеда бен Мухаммеда Аль-Аттыйя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.

В этом году страны отметили 30-летие с момента установления дипломатических отношений.

Стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Министр обороны Казахстана подчеркнул значимость встречи, которая, по его мнению, станет важной вехой в истории двустороннего сотрудничества оборонных ведомств.

По итогам переговоров было подписано Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар.