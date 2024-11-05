Соглашения на 2,2 млрд долларов подписали Казахстан и Франция

По завершении брифинга для представителей СМИ президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии;

Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам;

Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Société Generale S.A.;

Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компанией Alstom Transport SA;

Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А.Х.Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).

В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе 1 межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 млрд долларов.