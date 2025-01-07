Согревать мир теплом своей души

Статьи
26

Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской!

фото предоставлено Митрополией

Ныне воссиял нам великий и святой день Рождества Гос­пода нашего Иисуса Христа. Родился в городе Давидовом Спаситель, открылась человечеству великая благочестия тайна: Бог явился во плоти.

Через рождение Божественного Младенца людям была дарована истинная великая радость: отныне мы – дети Божии, отныне и навсегда – с нами Бог!

Прославляя новорожденного Богомладенца псалмами и песнопениями, мы свидетельствуем о том, что ни один человек в мире не забыт и не оставлен Богом, ибо пришел Тот, Кто, по слову древнего пророка, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Вся земная жизнь Спасителя стала проявлением любви и милосердия к скорбям человека, сострадания к его ежедневным тяготам и нуждам.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир» – эти слова воспели ангелы, возвещая смиренным вифлеемским пастухам о рождении Мессии-Христа. В праздник Рождества Спасителя мы соединяем наши голоса с хором небесных бесплотных сил, воздавая славу Богу и молясь о мире во всем мире.

Светлый и радостный праздник явления в мир Гос­пода – напоминание нам о необходимости пламенеть любовью к Творцу и ближнему и согревать этот мир теплом своей души. Настало время не на словах, а на деле последовать Божественному Евангелию с высоким чувством ответственности. Вместе со славословиями и хвалениями давайте принесем Господу, лежащему во яслях, каждый от своего сердца какое-либо доброе начинание.

Пусть Родившийся Бого­младенец Христос благословит народ Казахстана миром, единством и благоденствием и сохранит всех нас в доб­ром здравии, дабы и впредь укреп­лялась в сердцах наших вера, не иссякала надежда и возрастала любовь.

От души поздравляю всех казахстанцев с праздником Рождества Христова и Новолетием.

Христос рождается – славьте!

Христос с Небес – встречайте!

 

С благопожеланиями глава Православной церкви
Казахстана митрополит Астанайский
и Казахстанский Александр

#поздравление #митрополит #Рождество

Популярное

Все
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Вернем ли лыжную славу?
Сто лет служения народу
Каждый должен быть частью прогресса
Согревать мир теплом своей души
За торжество добра на земле
На 83-м году жизни скончался ветеран казахстанской журналистики, депутат Верховного Совета Казахстана ХI созыва Федор Федорович Игнатов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Токаев подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
И дольше века длится путь
Соло для собкора
Мангистаусцы проводили домой последних пациентов, пострадавших в авиакатастрофе
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

На 83-м году жизни скончался ветеран казахстанской журналис…
За торжество добра на земле
Сто лет служения народу
Вернем ли лыжную славу?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]