Согревать мир теплом своей души

Ныне воссиял нам великий и святой день Рождества Гос­пода нашего Иисуса Христа. Родился в городе Давидовом Спаситель, открылась человечеству великая благочестия тайна: Бог явился во плоти.

Через рождение Божественного Младенца людям была дарована истинная великая радость: отныне мы – дети Божии, отныне и навсегда – с нами Бог!

Прославляя новорожденного Богомладенца псалмами и песнопениями, мы свидетельствуем о том, что ни один человек в мире не забыт и не оставлен Богом, ибо пришел Тот, Кто, по слову древнего пророка, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Вся земная жизнь Спасителя стала проявлением любви и милосердия к скорбям человека, сострадания к его ежедневным тяготам и нуждам.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир» – эти слова воспели ангелы, возвещая смиренным вифлеемским пастухам о рождении Мессии-Христа. В праздник Рождества Спасителя мы соединяем наши голоса с хором небесных бесплотных сил, воздавая славу Богу и молясь о мире во всем мире.

Светлый и радостный праздник явления в мир Гос­пода – напоминание нам о необходимости пламенеть любовью к Творцу и ближнему и согревать этот мир теплом своей души. Настало время не на словах, а на деле последовать Божественному Евангелию с высоким чувством ответственности. Вместе со славословиями и хвалениями давайте принесем Господу, лежащему во яслях, каждый от своего сердца какое-либо доброе начинание.

Пусть Родившийся Бого­младенец Христос благословит народ Казахстана миром, единством и благоденствием и сохранит всех нас в доб­ром здравии, дабы и впредь укреп­лялась в сердцах наших вера, не иссякала надежда и возрастала любовь.

От души поздравляю всех казахстанцев с праздником Рождества Христова и Новолетием.

Христос рождается – славьте!

Христос с Небес – встречайте!

С благопожеланиями глава Православной церкви

Казахстана митрополит Астанайский

и Казахстанский Александр