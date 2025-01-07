Согревать мир теплом своей души Статьи 7 января 2025 г. 0:36 26 Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской! фото предоставлено Митрополией Ныне воссиял нам великий и святой день Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Родился в городе Давидовом Спаситель, открылась человечеству великая благочестия тайна: Бог явился во плоти. Через рождение Божественного Младенца людям была дарована истинная великая радость: отныне мы – дети Божии, отныне и навсегда – с нами Бог! Прославляя новорожденного Богомладенца псалмами и песнопениями, мы свидетельствуем о том, что ни один человек в мире не забыт и не оставлен Богом, ибо пришел Тот, Кто, по слову древнего пророка, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Вся земная жизнь Спасителя стала проявлением любви и милосердия к скорбям человека, сострадания к его ежедневным тяготам и нуждам. «Слава в вышних Богу, и на земле мир» – эти слова воспели ангелы, возвещая смиренным вифлеемским пастухам о рождении Мессии-Христа. В праздник Рождества Спасителя мы соединяем наши голоса с хором небесных бесплотных сил, воздавая славу Богу и молясь о мире во всем мире. Светлый и радостный праздник явления в мир Господа – напоминание нам о необходимости пламенеть любовью к Творцу и ближнему и согревать этот мир теплом своей души. Настало время не на словах, а на деле последовать Божественному Евангелию с высоким чувством ответственности. Вместе со славословиями и хвалениями давайте принесем Господу, лежащему во яслях, каждый от своего сердца какое-либо доброе начинание. Пусть Родившийся Богомладенец Христос благословит народ Казахстана миром, единством и благоденствием и сохранит всех нас в добром здравии, дабы и впредь укреплялась в сердцах наших вера, не иссякала надежда и возрастала любовь. От души поздравляю всех казахстанцев с праздником Рождества Христова и Новолетием. Христос рождается – славьте! Христос с Небес – встречайте! С благопожеланиями глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр #поздравление #митрополит #Рождество