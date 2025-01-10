Сохранить жемчужину Тянь-Шаня

Таза Казахстан
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Плачевное состояние озера Кольсай возмутило любителей путешествий

фото ГНПП «Көлсай көлдері»

Тысячи гневных комментариев собрал на днях видеоролик в социальных сетях, демонстрирующий беспорядок, творящийся на территории одной из лучших природных дос­топримечательностей страны. Автор поста – организатор клуба автопутешественников из Алма­ты Никита Васильчук – снял на смартфон несколько групп мужчин, рыбачивших и распивавших спиртное на льду озера Кольсай-1. Вокруг валялись бутылки, окурки, прочий хлам.

– Посмотрите, во что превращается одно из самых красивых озер Казахстана! – сокрушался блогер. – Потеплеет, растает лед, и весь этот мусор окажется на дне водоема. Я почти десять лет приезжаю сюда. Раньше всегда любовался живописным пейзажем, но в последние годы становится больно смотреть на царящий здесь беспорядок. А ведь это место с каждым годом посещают все больше иностранных туристов. Очень жаль, что их взору открывается неприглядная картина, показывающая наплевательское отношение казахстанцев к родной природе.

К слову, систему Кольсайских озер (а их, напомним, три) экс­перты-туроператоры называют жемчужиной северного Тянь-Шаня. Они расположены на высоте от 1 800 до 2 850 м в перемычке, соединяющей хребты Кунгей-Алатау и Заилийский Алатау. Озера окружены хвойным лесом из реликтовой тянь-шаньской ели, их глубина достигает 80 м, здесь водится радужная форель.

В 2021 году Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. А расположенное рядом озеро Кайынды, где деревья возвышаются прямо над водной гладью, входит в список 15 красивейших озер планеты. И вот такую красоту вздумали портить любители рыбной ловли!

Никита Васильчук перечис­лил еще ряд негативных, на его взгляд, изменений, произошедших на Кольсае-1 за последнее время. Отныне свободного доступа туристам к озеру нет. Чтобы пользоваться пирсами и дорожками, необходимо взять в прокат у частных предпринимателей катамаран или лодку. Обещанная дорога до озера Кайынды так и не построена, добраться туда можно только на лошадях. Оставляет желать лучшего состояние построенных здесь гостевых домов и продуктовых ларьков.

Опубликовав видеоролик, блогер попросил руководство нацпарка «Көлсай көлдері» прокомментировать вопиющий факт загрязнения озера. Ответ не заставил себя долго ждать. Как пояснили представители данного госучреждения, на момент выхода публикации, вызвавшей огромный резонанс, уже была проведена комплекс­ная уборка территории: мусор вывезен, устранены следы присутствия рыбаков и отдыхающих.

– Жители окрестных сел, нарушившие правила рыболовства, предупреждены об административной ответственности, им разъяс­нены строгие экологические нормы, действующие в пределах нацпарка, – говорится в сообщении РГУ «ГНПП «Көлсай көлдері». – К сожалению, в праздничные и выходные дни значительно возрастает поток туристов. Многие из них оставляют за собой мусор. В период пиковых нагрузок решено увеличить число инспекционных рейдов и усилить контроль за обеспечением порядка и чистоты. Стихийная рыбалка здесь запрещена.

Тем временем пользователи социальных сетей – жители Алма­ты, Алматинской области и ряда других регионов респуб­лики – потребовали не только оштрафовать нарушителей, но и полностью запретить здесь массовый туризм, а также дальнейшую застройку природных ландшафтов. Соответствующие заявления они намерены направить в Министерство экологии и природных ресурсов, Минтуризма и спорта, МВД, прокуратуру.

Как отметили комментаторы, еще лет 10–15 назад, когда не было нормальных автодорог, ведущих к озеру Кольсай, приезжающие сюда редкие турис­ты восхищались первозданной красотой, нетронутой цивилизацией. В окрестном лесу паслись маралы и косули.

– Сейчас на берегу потрясаю­щего озера устраивают шоу-прог­раммы, гремит музыка, огромные очереди желающих сделать фотосессию, – сетуют экоактивисты. – Это уже не жемчужина Тянь-Шаня. Если не принять меры, то в ближайшие годы мы рискуем потерять уникальный заповедник, чудо природы, достояние страны. Причем это касается не только Кольсая, но и Чарынского каньона, Большого Алматинского озера, Аксайского ущелья, озера Иссык и других популярных локаций, где мусорят не меньше.

К слову, это не первый случай нарушений, выявленных на территории нацпарка «Көлсай көлдері», который ежегодно посещают около 250 тыс. турис­тов. Как мы уже сообщали, в феврале прошлого года здесь был выявлен факт слива в озеро канализационных отходов одной из гостиниц. Тогда тоже прозвучало предложение закрыть Кольсай для посещения туристами, сделать озеро заповедной зоной, дабы сберечь для потомков. Остается добавить, что в сентябре 2024-го в ходе работ по очистке дна водоема аквалангисты собрали свыше 30 мешков мусора.

#акция #экология #озеро #Кольсай #Таза Қазақстан

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