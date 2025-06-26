Вывезли 13 тонн отходов

Таза Казахстан
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Пример бережного отношения к природе показали сотрудники полиции и любители рыбалки Восточно-Казахстанской области.

Фото: ДП ВКО

В рамках общенацио­нальной акции «Таза Қазақстан» сот­рудники правоохранительных органов вместе с представителями охотничьих и рыбных хозяйств провели уборку на территориях, прилегающих к Зайсану и Бухтарминскому водохранилищу.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, к акции под девизом «Охотники и рыболовы – за чистую природу» присоединились также инспекторы рыбоохраны. Для уборки мусора на акватории задействовали пять лодок. Всего с прибрежных участков вывезли 12,8 тонны бытового мусора.

Кроме того, масштабные субботники прошли в охотничьих угодьях области. Егери и волонтеры собрали 5,3 тонны мусора.

«Акция продолжается, – пояснили в департаменте. – Главная цель – формирование культуры бережного отношения к природе. Мы призываем население внести свой вклад: не мусорить, убирать за собой, уважать родную землю».

#полиция #ВКО #акция #рыба

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