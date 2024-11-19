Сократить квоты на привлечение иностранных работников намерены в Казахстане

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Как указано в документе, со следующего года в Казахстане планируют сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы.

Для сравнения - в этом году общая квота была установлена на уровне 0,23%, что составляло около 22 тыс. человек.

В проекте приказа Минтруда «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год» отмечается, что планируется установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы, которая будет выражена в процентах от общей численности рабочей силы в стране.

Так, квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике или 271,3 тыс. единиц.

Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА» для общественного обсуждения до 3 декабря.