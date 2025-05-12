Фото: пресс-служба НОК РК

— Али Хамитович, как вы оцениваете выступление нашей сборной на домашнем Grand Slam Qazaqstan Barysy?

— Девять медалей на таком представительном и конкурентном турнире — это, безусловно, солидное достижение. Серебряные награды завоевали Талгат Орынбасар, Гусман Кыргызбаев и Ерасыл Кажыбаев — каждый из них продемонстрировал отличную технику и волю к победе. Бронзовыми призёрами стали Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан, Есет Куанов, Абылайхан Жубаназар, Марат Байкамуров и Бакжан Байтас. Все они показали настоящий бойцовский характер и высокий уровень подготовки. Это говорит о стабильности нашей сборной и о том, что молодые спортсмены активно подтягиваются. В Астану съехались представители порядка 50 стран, награды оспаривали свыше 400 дзюдоистов. Накал борьбы был запредельный.

— Какие поединки оказались самыми сложными?

— Практически каждый выход на татами был напряжённым, но особенно сложными стали финальные схватки. Там решалась судьба золотых медалей, и напряжение было колоссальным. Хочу особенно отметить наших бронзовых призёров: борьба за третье место часто требует не меньших усилий, чем финал. Им удалось справиться с давлением, и это дорогого стоит.

— Какое значение для федерации имело присутствие Президента страны на турнире?

— Это был по-настоящему важный и вдохновляющий момент. Присутствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на трибунах — это признание достижений наших дзюдоистов и сильная моральная поддержка для всей спортивной общественности. Мы видим, что развитие спорта находится под личным контролем главы государства, и это придаёт нам дополнительные силы и мотивацию.

— Какие ближайшие цели стоят перед сборной Казахстана?

— Впереди — участие в чемпионате мира, который пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште, а также баталии в рамках международных турниров, в которых начисляются важные рейтинговые очки на Олимпийские игры. В текущем году запланирован ряд тренировочных сборов как внутри страны, так и за рубежом. Наша цель — не просто участие, а достойное представление страны и борьба за олимпийские медали в Лос-Анджелесе-2028. Федерация дзюдо Казахстана работает слаженно и системно под руководством Куанышбека Есекеева. Каждый сотрудник республиканской федерации проделал огромный объем работы, за что хочется выразить искреннюю благодарность. Также необходимо отметить вклад министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, благодаря которому сейчас проходит реорганизация в спортивной отрасли. Сегодня с гордостью можно сказать что дзюдо стало одним из самых популярных и уважаемых видов спорта.

— Казахстан примет чемпионат мира по дзюдо в 2027 году. Что это значит для нашей страны?