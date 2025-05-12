В заключительный соревновательный день турнира Казахстан отметился тремя наградами
В последний день соревнований представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев потерпел поражение в финале турнира серии Grand Slam в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Он стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов.
В финальной схватке Кажыбаев потерпел досрочное поражение от Хеги Оты (Япония).
На третью ступень пьедестала поднялись Марат Байкамуров и Бакжан Байтас. Оба спортсмена проявили себя в весе до 100 килограммов.
Байкамуров в схватке за третье место одержал победу над Карамнобом Сагаиповым (Ливан). Байтас вошел в число призеров Grand Slam без боя - соперник снялся с турнира.
Также схватку за бронзу выиграли Абылайхан Жубаназар, Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан и Есет Куанов.
Серебром отметились Гусман Кыргызбаев и Талгат Орынбасар.
Таким образом, сборная Казахстана завоевала на домашнем Grand Slam девять медалей (три серебра и шесть бронз).