В заключительный соревновательный день турнира Казахстан отметился тремя наградами

Фото: пресс-служба НОК РК

В последний день соревнований представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев потерпел поражение в финале турнира серии Grand Slam в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов.

В финальной схватке Кажыбаев потерпел досрочное поражение от Хеги Оты (Япония).

На третью ступень пьедестала поднялись Марат Байкамуров и Бакжан Байтас. Оба спортсмена проявили себя в весе до 100 килограммов.

Байкамуров в схватке за третье место одержал победу над Карамнобом Сагаиповым (Ливан). Байтас вошел в число призеров Grand Slam без боя - соперник снялся с турнира.

Также схватку за бронзу выиграли Абылайхан Жубаназар, Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан и Есет Куанов.

Серебром отметились Гусман Кыргызбаев и Талгат Орынбасар.

Таким образом, сборная Казахстана завоевала на домашнем Grand Slam девять медалей (три серебра и шесть бронз).