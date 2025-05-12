Девять медалей завоевала сборная Казахстана на домашнем Grand Slam

Спорт
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В заключительный соревновательный день турнира Казахстан отметился тремя наградами

Фото: пресс-служба НОК РК

В последний день соревнований представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев потерпел поражение в финале турнира серии Grand Slam в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов.

В финальной схватке Кажыбаев потерпел досрочное поражение от Хеги Оты (Япония).

На третью ступень пьедестала поднялись Марат Байкамуров и Бакжан Байтас. Оба спортсмена проявили себя в весе до 100 килограммов.

Байкамуров в схватке за третье место одержал победу над Карамнобом Сагаиповым (Ливан). Байтас вошел в число призеров Grand Slam без боя - соперник снялся с турнира.

Также схватку за бронзу выиграли Абылайхан Жубаназар, Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан и Есет Куанов.

Серебром отметились Гусман Кыргызбаев и Талгат Орынбасар.

Таким образом, сборная Казахстана завоевала на домашнем Grand Slam девять медалей (три серебра и шесть бронз).

 

#турнир #дзюдо #медали #Grand Slam

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