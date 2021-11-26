Технологии Сотни "умных" проектов воплощены в Приаралье – большой обзор Юрий Ли

Осуществление госпрограммы «Цифровой Казахстан» способствует модернизации практически всех сфер жизни кызылординского региона.



Одним из ярких достижений Приаралья за 30 лет независимости Казахстана стало широкое внедрение современных информационных технологий. В регио­не воплощены сотни «умных» проектов в сферах управления, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности и бизнеса. Повсеместная цифровизация уже оказывает позитивное влияние на повышение качества жизни населения, создавая удобную и комфортную среду, вносит значительный вклад в достижение показателей экономического развития, упрощая кызылординцам доступ к инфраструктуре и в целом улучшая бизнес-климат, стимулируя предпринимательскую активность.



Наиболее показательно влия­ние информатизации в сфере здравоохранения. Компьютеризация охватила все без исключения медицинские организации в регионе, включая отдаленные села, близится к финалу и обеспечение соответствующих объектов доступом к высокоскоростному широкополосному Интернету. В результате комплексная медицинская информационная система «Damumed» уже внедрена во всех медицинских учреждениях, электронные паспорта здоровья заполнены на каждого кызылординца, охвачено 100% населения.



Вытесняют информационные системы и традиционные походы жителей региона к врачам. Регист­рация, запись на прием уже в 74% случаев осуществляются в электронном виде, что позволяет решать ранее острую проблему очередей в учреждениях первичного медицинского звена. В условиях пандемии коронавирусной инфекции живые очереди – реальная угроза жизни и здоровью людей. В связи с этим создаются условия для выхода на абсолютные показатели. В частности, благодаря проекту «Электронная запись и элект­ронная очередь» 16 медицинских организаций региона уже на 100% оснащены необходимым оборудованием – терминалами, экранами, мини-ПК, навигацией. Проведенный анализ показал, что данный проект значительно улучшил качество обслуживания населения, цифровые платформы сократили время ожидания профильных врачей фактически на 20%.



Большое внимание уделено в регионе и внедрению телемедицины, которая, как известно, стирает географические барьеры на пути пациентов к ведущим специалистам медицинского профиля. Соответствующими комплексами в регионе уже оборудованы 15 медицинских организаций, включая 8 районных больниц.



Реализовано в сфере здравоохранения и множество других актуальных цифровых проектов. Например, внедрена система «GPS-мониторинг санитарного транспорта», которая оптимизировала использование санитарных автомобилей. В итоге время ожидания скорой помощи для кызылординцев сократилось с 11 до 9–8 минут.



Еще одной важной новацией стала автоматизация выдачи медицинских справок с присвоением QR-кода, которая ликвидировала почву для коррупционных правонарушений в организациях здравоохранения. В свою очередь аналогичные предпосылки убрала и созданная веб-платформа «Электронная система медицинского освидетельствования», благодаря которой автоматизированы сбор, хранение и обработка данных по освидетельствованию для установления фактов употребления психоактивных веществ и состояния опьянения. Результаты освидетельствования теперь автоматически поступают в электронный паспорт здоровья пациента, так как база данных информационной платформы интегрирована с системой «Damumed».



Помогла цифровизация и в решении актуальной задачи обеспечения сохранности результатов исследований, исключив практику утери. Как известно, первичные и повторные исследования, все медицинские документы граж­дан требуют длительного и постоянного хранения. В 2020 году в Приаралье реализован проект «Внедрение системы PACS для отправки и архивирования изображений DICOM», благодаря которому 13 медицинских организаций, по сути, объединили базы данных для диагностики и лечения пациентов. Кстати, за 9 месяцев текущего года в систему PACS поступило на хранение и архивирование 35 795 элект­ронных изображений, а годом ранее – около 40 тыс.



Большие перспективы открыла цифровизация и в повышении качества управления бизнес-процессами, моделирования и прог­нозирования развития ситуаций. В 2014 году Приаралье стало первопроходцем в рес­публике, создав Ситуационный центр областного акимата в целях совершенствования информационно-аналитического обеспечения, мониторинга и оперативного принятия взаимосвязанных организационных, экономических, социальных, финансовых и технических мер и в целом решения актуальных вопросов социально-экономического развития региона.



Кызылординский проект Ситуационного центра получил высокое признание, причем и на международном уровне. В 2015 году на международном конкурсе аудиовизуальных инноваций InAVationAwards, прошедшем в Амстердаме (Нидерланды), созданная в регионе модель информационно-аналитического управления получила Гран-при в номинации «Лучший центр управления» за возможность эффективно решать весь комплекс поставленных перед региональными властями задач.



В дальнейшем Ситуационный центр значительно расширил свой потенциал в развитии цифровой составляющей. В частности, на его базе началось создание программно-математических моделей в сферах управления, прогнозирования экономических достижений и даже обеспечения безопасности населенных пунк­тов в период паводка.



Знаковым достижением в развитии информатизации региона можно назвать и вышедшее в 2019 году единое интегрированное мобильное приложение «Smart Qyzylorda», которое позволяет пользователям получать широкий пласт информации и множество различных услуг. Например, через приложение можно зайти на портал Damumed и получить результаты медицинских анализов и другую информацию, включая срок действия санитарных книжек и больничных листов.



В мобильном приложении есть функции экстренных звонков в различные службы, проверки статуса социальных выплат и своего номера в очередях на жилье и земельные участки. С его помощью можно узнать о налоговой задолженности, сроках действия техосмотра транспорта, проверить наличие административных штрафов. Кроме того, ряд сервисных функций предоставляет возможность для осуществ­ления электронных платежей за огромное количество услуг: от оплаты коммунальных услуг, налогов и штрафов до покупки железнодорожных и авиабилетов.



Много полезной информации можно получить в «Smart Qyzylorda» и о коронавирусной инфекции, в том числе о мерах профилактики, а также представляемые официальными органами статистические сведения по выявляемому количеству инфицированных.



По-настоящему знаковым событием стало для кызылординской молодежи открытие в 2018 году регионального IT-парка, призванного создать условия для развития информационно-коммуникационных технологий и оказать реальную помощь талантливой молодежи в углуб­ленном познании IT-сферы и соз­дании собственных цифровых продуктов. И действительно IT-парк Кызылорды, работающий на принципах технопарка, превратился в важный центр распространения передовых цифровых знаний и опыта. На его базе проведено уже свыше 120 мероприятий: IT Meetup-встреч, различных конкурсов и турниров, обучающих программ.



Образовательная миссия IT-парка впечатляет. К примеру, в рамках проекта IT-echelon, разработанного ТОО «Мансап» при поддержке специалистов Центра информационных технологий, сразу 200 молодых кызылординцев на безвозмездной основе прошли полугодовой курс по специальности «frontend-разработка и технологическое предпринимательство».



Участники курса прошли 72 часа онлайн-обучения, а также 6 семинаров, 8 воркшопов, 4 митапа и 2 игры по построению бизнес-модели на базе ІТ-парка и университета «Болашак». Проект IT-echelon предусматривал промежуточное анкетирование по оценке полученных знаний, а на митапы были приглашены представители таких известных компаний, как Mail.ru, Tinkoff, BugartGames, Яндекс, Chocofamily, Doctor.kz, Kazdream.kz, Kompra, CTgram. И надо сказать, ожидания организаторов оправдались: немало новоявленных frontend-разработчиков впоследствии преуспели в создании стартапов, многие получили работу в ведущих компаниях IT-индустрии.



Принесла цифровизация кы­зыл­ординцам и множество других позитивных перемен. В 2020 году в Кызылорде начал функционировать Единый контакт-центр 109, который принимает заявки от горожан по проблемам коммунального хозяйства и городской инфраструктуры через единый номер 109, помогая решать актуальные вопросы и получать исчерпываю­щую справочную информацию. О важности данного шага свидетельствует статистика звонков: за три квартала текущего года в контакт-центр поступило 114 329 звонков. При этом сервис совершенствует свою работу: отработан регламент взаимодействия с коммунальными и городскими службами, теперь уделяющими более пристальное внимание жалобам и пожеланиям граждан, каждый звонок которых попал под конт­роль местных властей.



Заметны изменения, связанные с внедрением информационных систем и в сфере земельных отношений. Здесь также запущен процесс автоматизации

государственных услуг, а для оптимизации бизнес-процессов с 2020 года начато сопряжение базы данных информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» с Геоинформационным порталом Кызылординской области, который уже запущен в режиме опытной эксплуатации. Так что вскоре посредством этой новой системы кызылординцам начнут более оперативно предоставлять государственные услуги в сфере земельных отношений, архитектуры и строительства.



Есть подвижки по цифровизации и в сфере строительства: разработана электронная платформа для контроля и мониторинга в части сдачи отчетов технического надзора о состоянии и ходе строительства объектов Е-stroi.



А в сфере экологии специалис­ты кызылординского ІТ-парка первыми в республике разработали электронную систему «Прием отчетов природопользователей», с помощью которой регион получит информацию по фактической эмиссии в окружающую среду и исполнению Плана мероприятий по охране окружающей среды. Помогают современные технологии в организации и контроле сбора и вывоза твердых бытовых отходов в рамках проекта «Диспетчеризация мусоровозов». Оборудованная 104 GPS-трекерами и 136 датчиками контроля ГСМ техника позволяет эффективно выстраивать маршруты и экономить горючее. Кроме того, мониторинг движения мусоровозов через информационную программу «Виалон» исключает «забывчивость» водителей, которые объезжают точки сбора отходов строго по графику.



Прорывается цифровизация и в сферу культуры, в которой реализовано немало интересных проектов. К примеру, в 2018 году запущена «мобильная библиотека» – на 15 остановках города, автовокзале и железнодорожном вокзале установлены электронные книжные доски с QR-кодом, считав который с помощью смарт­фона или планшета, можно войти в постоянно разрастающийся книжный фонд.



Установлены QR-коды и на месте 150 памятников истории и культуры Приаралья. Еще одним крупным прорывом стала реализация проекта «Создание интерактивной карты объектов историко-культурного наследия Кызылординской области в 3D-формате». Достопримечательности и исторические памятники региона теперь можно посещать и виртуально.



Масштабные перемены привносит тренд глобальной цифровизации и в сферу обеспечения безопасности граждан, позволяя более оперативно выявлять и пресекать правонарушения. Но и от самих стражей порядка информатизация требует более ответственной работы и дисцип­лины. Например, очередной этап проекта «Единый реестр административных правонарушений» уже обеспечил сотрудников местной полицейской службы 425 комплектами термопринтеров и планшетов. Все админист­ративные протоколы теперь заполняются в электронном формате и напрямую попадают в соответствующую базу. Аналогично ситуация развивается и с ведением уголовных дел. По проекту «Электронное уголовное дело (Е-УД)» с 2018 года в регионе создано 266 автоматизированных рабочих мест, что составляет 84,2% от общей потребности в АРМ. Дела по преступлениям легкой и средней степени тяжес­ти ведутся в электронном виде в системе «Электронное уголовное дело».



В 2020 году в областном центре стартовал первый этап борьбы с лихачеством на дорогах. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 13 стационарных скоростемеров «Аркан», с помощью которых (по данным на 20.09.2021 года) было зафиксировано 51 661 правонарушение. В текущем году за счет областного бюджета приобретено еще семь стационарных скоростемеров, которые вскоре также в автоматическом режиме смогут выявлять нарушителей ПДД. Оправдывает ожидания и установка стационарных камер видеонаблюдения, которые помогают стражам порядка оперативно реагировать и предотвращать возможные преступления.



В областном центре в организациях образования сейчас установлено 1 292 видеокамеры, в учреждениях здравоохранения – 703, во дворах многоквартирных жилых домов – 993. При этом 692 видеокамеры уже интегрированы с центром оперативного управления департамента полиции, который круглосуточно ведет наблюдение за объектами.



Стали пионерами кызылординцы и в создании единой дежурно-диспетчерской службы по номеру 112. Соответствующий проект, упростивший доступ к оперативной помощи всех экст­ренных служб, в виде «пилота» был запущен в Кызылорде в 2019 году. Такой подход действительно оптимален. Дежурные диспетчеры единой службы по тревожным звонкам более оперативно отреагируют на ЧП, направив на место происшествия различные подразделения спасателей, полиции и при необходимости медицинские бригады.



Активизирована работа и по цифровизации в сфере транс­порта. В рамках соответствую­щих проектов в Кызылорде для обеспечения безопасности пешеходов появились 20 «умных» пешеходных переходов, а в общественном транспорте – внед­ряется система электронного билетирования, доля оплаты по которой достигла 53,5% – это 1 540 016 транзакций. Не отстает и сфера жилищно-коммунального хозяйства, проекты здесь предусматривают монтаж «умных» общедомовых приборов учета с дистанционной передачей данных по услугам тепло-, водо- и электроснабжения. Кроме того, для удобства горожан был запущен проект «Единый платежный документ» для оплаты коммунальных услуг. На сегодня уже более 85 тыс. потребителей предпочли воспользоваться этой возможностью.



Бурно внедряются цифровые технологии и в такой динамично развивающейся отрасли экономики, как аграрный сектор. Например, создан сайт «Агробиржа», на котором размещаются не только предложения местных товаропроизводителей, но и предприятий из России, Чехии, Турции, Узбекистана, Украины. Запущена платформа по внед­рению элементов цифровизации точного земледелия на базе хозяйства «Акмая», в котором используются беспилотники. Появился в регионе первый в стране цифровой рисоперерабатывающий завод, заработала промышленная теплица на основе автоматизированного компьютерного управления, да и предпосевная обработка семян риса и люцерны тоже сейчас ведется с помощью «умных» цифровых решений, вносящих немалый вклад в повышение урожайности сельскохозяйственных культур.



И конечно же, правит бал «цифра» и в модернизации промышленного производства, в особенности в главной отрас­ли региона – нефтегазовом секторе.



Внедряемые на предприятиях современные информационные системы упрощают технологические процессы и снижают издержки. Словом, в вопросах внедрения цифровизации регион идет в ногу со временем, добиваясь позитивных сдвигов практически во всех сферах.

