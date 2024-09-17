В России введут добровольную позитивную маркировку видеоигр

В мире , Россия , Технологии
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Как отметили в Минэкономразвития, это интересный опыт, ведь позитивная маркировка позволит упростить выбор для конечного потребителя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минкономразвития РФ одобрило проект по добровольной позитивной маркировке видеоигр, разработанный Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ). Проект запустят в 2025 году, уже определены первые 5 продуктов, которые получат маркировку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство, речь идет о зеленой маркировке, предназначенной для улучшения репутации видеоигр среди широкой аудитории. Она также направлена на то, чтобы акцентировать внимание на положительном воздействии этого вида досуга на людей и помочь разработчикам более эффективно продвигать свои образовательные и полезные проекты.

«Эксперимент по маркировке видеоигр - совместное решение, принятое по итогам проведения рабочей группы по регулированию видеоигровой индустрии. Он позволит в дальнейшем выработать сбалансированный подход к регулированию отрасли с помощью правовых механизмов и технологии нанесения маркировки», - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Согласно информации из газеты, участие в проекте является полностью добровольным, и к нему может присоединиться любой производитель или дистрибьютор. Также в проекте смогут участвовать не только крупные корпорации, но и небольшие стартапы.

«Это интересный опыт, ведь позитивная маркировка также позволит упростить выбор для конечного потребителя. Как родителям будет проще подобрать подходящую для своего ребенка игру с учетом его интересов, так и образовательным учреждениям ввести в программу обучения игру, соответствующую определенным критериям», - добавили в Минэкономразвития.

«Уже получен ряд запросов на предоставление маркировки. Надеемся, что она позволит нашим компаниям на домашнем рынке иметь преимущество и стать более доступными для аудитории по сравнению с иностранными продуктами», - сообщил руководитель РВИ Василий Овчинников.

Ранее казахстанцев предупредили о мошенниках в связи с ростом популярности игр в соцсетях. Схему обмана расписали на портале Агентства по регулированию и развитию финансового рынка - FinGramota.

#Россия #маркировка #видеоигры

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