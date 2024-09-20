Вице-премьеру представили цифровые решения в работе объектов образования

Образование , Технологии , Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Тамара Дуйсенова находится с рабочим визитом в Актюбинской области

Фото: пресс-служба правительства РК

В Послании народу Казахстана глава государства уделил особое внимание сфере образования. Для реализации поставленных задач в регионах страны проводится активная работа. С принимаемыми мерами на местах ознакомилась в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На базе средней школы-лицея имени Каныша Сатпаева вице-премьеру представили цифровые решения в работе объектов образования. Они направлены на обеспечение безопасности детей, организации питания в школьных столовых. Главой государства поручено со следующего года внедрить механизм «социального кошелька». В Актобе данный инструмент планируется внедрить на первом этапе в 68-ми школах.

В послании президента особое внимание было уделено также дошкольному воспитанию детей. Для обеспечения их подготовки к школе ведется работа по синхронизации образовательных программ детсадов с начальными классами. Кроме того, для детей, не посещающих садики по разным причинам, организуются консультационные центры.

Тамаре Дуйсеновой презентовали систему по постановке и учету очереди в дошкольные учреждения. Предусмотрена перезагрузка финансовой модели в части привязки норматива подушевого финансирования к реальным доходам семьи. Также планируется введение нового механизма по выбору детсадов. Сейчас он пилотно реализуется в Таразе. Очередь формируется не за местом в садиках, а за ваучерами, выделяемыми из местного бюджета. Родители, получившие его, выбирают детсады, соответствующие всем требованиям и имеющим свободные места. Тем самым реализуется принцип «деньги за услугополучателем». Этот механизм планируется расширить по всей стране.

В ходе встречи с педагогами Актюбинской области вице-премьер также затронула тему строительства АЭС в Казахстане.

«6 октября будет референдум по строительству атомной электростанции. В обществе бытуют разные мнения. Предлагаю рассмотреть этот вопрос со стороны социальной сферы. Сейчас в стране есть порядка 8 тыс. школ, около 6 тыс. различных медорганизаций, 10 тыс. дошкольных учреждений. Сеть организаций будет расти, соответственно, и спрос на электроэнергию. Полагаю, нам не стоит бояться атомной электростанции. С 1959 года в Алматы работает Институт ядерной физики, где установлен реактор. Они занимаются научной деятельностью. И никаких нареканий к их работе нет. Гражданам необходимо проявить активность и принять участие в предстоящем референдуме», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Также вице-премьер посетила высший политехнический колледж. Здесь активно практикуется дуальное обучение. Кроме того, реализуются цифровые продукты. Тамара Дуйсенова побеседовала со студентами колледжа.

В рамках рабочей поездки Тамара Дуйсенова приняла участие в республиканском семинаре по развитию сельских малокомплектных школ. Место его проведения – Актобе – выбрано не случайно. В регионе реализуется пилотный проект по повышению качества образования и уровня оснащения малокомплектных школ.

«Этот проект для нас очень важен. Потому что 67% наших школ находятся в сельской местности. Более половины из них в числе малокомплектных. В рамках проекта предусмотрено улучшение материально-технической базы сельских школ, обеспечение доступности современного образовательного контента для учеников, привлечение лучших педагогических кадров в малокомплектные школы», — отметила Тамара Дуйсенова.

В реализации данного проекта помимо профильного министерства и областного акимата, принимают участие фонд «Қазақстан халқына», Фонд устойчивого развития образования, а также организации, владеющие цифровыми образовательными платформами. Всего проектом охвачены 134 школы. Апробировали несколько моделей обучения. Для уроков применялись цифровые решения стримингового обучения преподавателями опорных школ. В результате реализации проекта 113 школ оборудованы универсальными кабинетами, 21 – кабинетами науки и цифровыми классами. Благодаря совместной работе обеспечены методическое сопровождение школ, профессиональное развитие педагогов, а самое главное – прогресс в качестве образования в малокомплектных школах. Тамара Дуйсенова высоко оценила результаты.

«Данный проект необходимо масштабировать. В первую очередь в регионах, где большое количество малокомплектных школ. Наша основная задача – обеспечить качественным образованием всех детей. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации данного пилота», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

#регионы #Образование #технологии #Дуйсенова

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