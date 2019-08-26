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Сотрудничество – на высокий уровень
Сергей Осанов
В Татарстане Аскар Мамин встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министры двух стран отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества, которые были заложены и развиваются Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в РФ в апреле текущего года.