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Сотрудничество – на высокий уровень
Сергей Осанов

В Татарстане Аскар Мамин встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министры двух стран отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества, которые были заложены и развиваются Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в РФ в апреле текущего года.

Межправительственные переговоры были посвящены вопросам дальнейшего наращивания торгово-экономического, инвес­тиционного сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта. На встрече также были рассмотрены актуальные вопросы приграничного и интеграционного сотрудничества.

Россия является главным торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли увеличился на 13%, достигнув 18,5 млрд долларов. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот составил 8,8 млрд долларов.

– Необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими бизнес-сообществами, а также продвижению товаров на рынки третьих стран, – сказал Аскар Мамин, отметив высокий потенциал поставок на российский рынок казахстанских товаров по более чем 60 позициям.

Одним из ключевых направлений казахстанско-российского сотрудничества является промышленная кооперация. В ходе рабочего визита Премьер-министр РК посетил флагманские промышленные предприятия Татарстана, в частности ПАО «КАМАЗ». В рамках Программы совместных действий РК и РФ в области производственной ко­операции казахстанская компания «Агромашхолдинг KZ» и «КАМАЗ» совместно реализуют ряд проектов, в том числе строительство заводов по производству редукторов для мостов грузовых автомобилей, спецтехники.

Аскар Мамин также посетил нефтеперерабатывающий завод «Танеко», входящий в группу компаний «Татнефть». В столице Татарстана глава Правительства РК побывал на Казанском вертолетном заводе и осмотрел технополис «Химград».

Аскар Мамин также провел встречу с генеральным директором ведущего российского международного интернет-магазина Wildberries Татьяной Бакальчук, в ходе которой были обсуждены планы компании по расширению бизнеса и строительству торгово-логистических центров в Казахстане. По итогам переговоров состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и компанией Wildberries, а также был вручен сертификат о регистрации Wildberries в качестве участника МФЦА.

В рамках рабочего визита Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вместе с главой российского Правительства Дмитрием Медведевым приняли участие в церемонии открытия чемпионата WORLDSKILLS KAZAN 2019. В преддверии чемпионата Аскар Мамин встретился с представителями национальной сборной Казахстана по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills и пожелал им успехов на соревнованиях.

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