Кассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской области

Подозреваемый – заядлый клиент букмекерских контор.
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент АФМ Кызылординской области.
Как уточнили в Департаменте АФМ по области, контролер-кассир похищал деньги частями – приблизительно от 1 до 4 млн тенге за раз. Выносил он их в рукаве халата.
Всё это камеры видеонаблюдения банка фиксировали на протяжении 2021-2023 годов.
В итоге в хранилище выявили недостачу в 602 900 000 тенге.
В ходе досудебного расследования в одной из букмекерских контор обнаружен логин на имя подозреваемого. Согласно выписке со счета, за последние 3,5 года туда было внесено 158 млн тенге.
Кроме того, выявило АФМ, с абонентских номеров, зарегистрированных на имена мужчины и его супруги, переводились деньги на счета букмекерских контор.
Подозреваемого, полностью признавшегося в содеянном, задержали и водворили в ИВС.
Досудебное расследование продолжается.