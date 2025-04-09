Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В проекте нового Налогового кодекса по предложению депутатов сохранены следующие налоговые ставки:

– социально-значимые продукты питания, книгопечатание, археология освобождаются от уплаты НДС;

– в социальной сфере, в здравоохранении Правительством будет определен социальный список медикаментов освобожденных от НДС. НДС 10% будут обложены только платные медицинские услуги;

– КПН в социальной сфере будет увеличиваться поэтапно – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года;

– по специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все, что не запрещено – будет разрешено;

– для сельхозтоваропризводителей сохраняется льготная ставка «минус 70%»;

– для обрабатывающей промышленности будет сохранена ставка КПН 20%;

– НДС будут обложены также банковские операции. Агентство по защите конкуренции совместно с Правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок для предупреждения роста цен.

Кроме того, были определены размер и порог для постановки на учёт по НДС.

20 февраля 2025 года Правительство внесло на рассмотрение Мажилиса новые поправки, связанные с исполнением поручений Главы государства и реформированием налоговой системы. Предлагалось снизить порог для обязательной постановки на регистрационный учёт по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге), а ставку НДС повысить с 12% до 16% с установлением пониженных ставок для отдельных отраслей.

Однако в ходе работы над проектом депутаты предложили увеличить порог для постановки на учёт по НДС минимум в два раза.

В результате Правительство приняло предложение депутатов. В проекте нового Налогового кодекса порог по НДС определён в размере 40 млн тенге.

Всего на заседаниях рабочей группы от мажилисменов поступило более 800 поправок, в том числе по:

– увеличению ставки КПН в 25% для банков второго уровня и игорного бизнеса;

– сохранению действующих льгот по КПН и НДС для субъектов бизнеса в социальной сфере (образование, медицина, наука, спорт, культура, библиотеки) и другие.