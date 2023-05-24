Социальные сети: риск или возможность – интервью с экспертом

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Поиск информации о религии в социальных сетях зачастую грозит опасностью попадания в ловушки вербовщиков радикальных религиозных течений, которые в свою очередь ведут постоянную работу по поиску и последующему зомбированию «полезных» для них людей. Обо всем об этом мы уточнили у специалиста столичного Центра изучения религий, религиоведа Нурсултана Дихамбаева.

Нурсултан Женисулы, расскажите каким образом людей вовлекают в деструктивные религиозные организации?

Способов вовлечения в ряды деструктивных религиозных организаций, к сожалению, довольно много. Основными можно назвать вербовку посредством метода «Facetoface», когда вербовщик использует непосредственный контакт с вербуемым, второй, один из наиболее популярных на сегодняшний день – вербовка посредством онлайн, то есть, когда на объекта воздействуют посредством Интернета и социальных сетей.

Почему онлайн вербовка является более популярным способом?

Простота, доступность и относительное отсутствие контроля сделали Интернет и социальные сети полем деятельности различных запрещенных организаций, в том числе и экстремистского толка. Находят своих жертв вербовщики достаточно легко, их привлекают люди, активно ищущие и обсуждающие в Интернете, в том числе в социальных сетях, вопросы по теме религии.

Следует отметить, что на сегодняшний день, одним из важнейших факторов вовлечения пользователей в деструктивные организации служит подписка на радикальные сообщества и группы в социальных сетях. Названия и контент данных групп и сообществ носят завуалированный характер, их названия максимально дружелюбны, и не подкованному в религии человеку могут показаться довольно притягивающими, например, «Расскажи мне об исламе», «Любовь в Исламе», «Дневник мусульманки», «Пайдалы насихат», «Аль Нур» и т.д.

В чем заключается опасность быть подписанным на данные сообщества?

Опасность нахождение в группах деструктивного религиозного характера заключается в следующем, во-первых, человек не подкованный в религии, может по элементарному отсутствию необходимых знаний, порой несознательно, поставить лайк, сделать репост, пересылать пост радикального религиозного содержания на другие платформы, что в свою очередь может привести к нарушению законодательства РК, а именно ст. 453 и 490 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, штраф в которых предусмотрен от 50 МРП.

Во-вторых – возможна радикализация пользователя путем ознакомления и изучения деструктивного контента. То есть, здесь имеет место быть феномен «саморадикализации», особенно ярко он проявляется, если параллельно на человека идет воздействие социальных, психологических и экономических факторов. В качестве примеров могут служить отдельные случаи суицида, совершаемые в основном молодежью и террористические акты одиночек.

В-третьих, это возможное попадание в руки вербовщиков. То есть, когда пользователь проявляет активность, в виде того что ставит лайки, оставляет комментарии, делает репосты. Вербовщики деструктивных течений эту заинтересованность замечают и берут пользователя в «разработку». Для этого они проводят анализ публикаций на личных страничках, составляют психологический портрет человека, оценивают возможность его вовлечения в организацию.

Вы отметили молодых людей, почему именно молодежь более подвержена радикализации?

Если обратиться к истории, то мы видим, что молодежь всегда представляла собой наиболее активную часть общества, которой порой отводилась роль «пороховой бочки». Соответственно, деструктивные религиозные течения данной информацией владеют и, к сожалению, довольно успешно пользуются. В результате чего мы можем видеть целенаправленно подготовленный профессиональный контент, в виде видеороликов, аудиозаписей, картинок, активно распространяемый в социальных сетях.

Кроме того, нестабильные социально-экономические, политические, культурные условия, в которых вынужден действовать молодой человек, также повышают риск вовлечения молодежи в круги радикалов и экстремистов.

В чем особенность распространяемого вербовщиками контента? Почему он наиболее популярен у пользователей?

Все просто, они знают, как и с кем работать. То есть, как воздействовать на нужную им целевую аудиторию, будь то маргинальная молодежь или, например, уже довольно зрелые «дамы», находящиеся в поисках второй половинки. Также, сказывается отсутствие ограничений в виде соблюдения цензуры, и бюрократии. Помимо вышеуказанного, сказывается привлекательность именно самой деструктивной идеологии, ведь как говорится «Запретный плод сладок».

Что Вы можете посоветовать пользователям, чтобы защититься от влияния деструктивных религиозных течений?

Если Вы или Ваши близкие желаете изучать религию и обретать религиозные знания в Интернете, то используйте для этого проверенные официальные сайты и сообщества.

По вопросам допустимости приобретения знаний из социальных сетей, а также любых вопросов касательно религии, Вы можете связаться с Центром изучения религий города Астаны позвонив на номер Единого контакт-центра IKOMEK 109!

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