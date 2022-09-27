Соцобъекты начали подключать к отоплению в Астане

В Астане в связи с похолоданием раньше срока начали подключать к отоплению социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты и др), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

С 30 сентября к отоплению поэтапно начнут подключать многоквартирные дома.

Также в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь.

В целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля.

Работает «горячая линия» по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.