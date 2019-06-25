Соцполитика должна быть справедливой

В совещании приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Админист­рации Президента Бакытжан Сагинтаев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаи­лов, заместитель Премьер-министра Гульшара Абдыкаликова, первый замес­титель руководителя Администрации Президента Дархан Калетаев, помощник Президента по экономическим вопросам Тимур Сулейменов, министр труда и социальной защиты Бердибек Сапарбаев.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул исключительную важность выстраивания справедливой социальной политики прежде всего в отношении людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Президент также отметил необходимость безотлагательного внедрения единой социальной карты с использованием цифровой платформы.

В ходе совещания был заслушан отчет министра труда и социальной защиты о ситуации с оказанием адресной социальной помощи.

– В этой важной сфере проводится большая работа, которая позволила улучшить положение социально уязвимых слоев населения. В то же время выявлены многочисленные случаи нарушения процедуры выдачи АСП, вплоть до использования мошеннических схем, что привело к незапланированному увеличению бюджетных расходов, – доложил Бердибек Сапарбаев.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев в целях исключения злоупотреблений в данной сфере поручил министру труда и социальной защиты принять срочные меры по упорядочению выдачи адресной социальной помощи, а также дал ряд конкретных поручений Администрации Президента и Правительству, сообщила пресс-служба Главы государства.