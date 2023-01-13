Совет генералов Казахстана выступает за страну без коррупции

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Генералы Казахстана готовы принять активное участие в проведении реформ в силовых структурах и правоохранительных органах.  

Фото пресс-службы Совета генералов

В Алматы состоялось расширенное заседание президиума Республиканского общественного объединения "Совет генералов", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

"Резко меняющаяся геополитическая обстановка в мире и на постсоветском пространстве, непрекращающиеся военные конфликты, коррупция, укоренившаяся в нашей стране, требуют от каждого генерала не оставаться безразличным к судьбе Родины, народа Казахстана, будущему своих родных и близких", - подчеркнул, открывая заседание, председатель РОО "Совет генералов" генерал-майор Махмут Телегусов.

Он напомнил собравшимся, что главной уставной целью организации с момента ее создания, является оказание содействия президенту, законодательной, исполнительной и судебной власти в обеспечении национальной безопасности и правопорядка.  

Генералы Казахстана готовы принять активное участие в проведении реформ в силовых структурах и правоохранительных органах.  

Кроме того, приоритетным направлением повестки дня стала системная борьба с любыми проявлениями коррупции.

Представители президиума "Совета генералов" единогласно поддержали инициативу руководства молодого, но уже зарекомендовавшего себя объединения "Әділдік жолы", о создании Республиканского общественного движения по противодействию системной коррупции "Болашаққа бірге".

Руководствуясь лозунгом организации "Если не мы, то кто?", заслуженные ветераны силовых структур, занимавшие в свое время высокие посты в военных ведомствах и правоохранительных органах, продолжают трудиться на благо государства.  

Сегодня Республиканское общественное объединение "Совет генералов" имеет представительства в каждой области Казахстана. В него входят около двухсот генералов в запасе и отставке. Члены организации активно участвуют в общественно-политической жизни страны, особенно в реализации социально значимых проектов.

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