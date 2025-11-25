Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировали

США
93
Айман Аманжолова
корреспондент

Его функции взяла на себя Служба по управлению персоналом (OPM)

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), созданное Илоном Маском, прекратило существование за 8 месяцев до окончания срока полномочий. Об этом агентству Reuters заявил глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Такого ведомства не существует", - сказал он.

Купор добавил, что DOGE больше не является "централизованной структурой".

Как выяснило агентство, Служба по управлению персоналом (OPM) взяла на себя многие функции расформированного ведомства.

Вскоре после инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о мерах по сокращению госаппарата и борьбе с бюрократией. Он в том числе поручил Маску курировать работу ведомства по повышению эффективности работы правительства.

