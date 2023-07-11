Педагогический вуз появится в столице

Президент, Здравоохранение, Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новые вуз и многопрофильная больница появятся в Астане. Такое поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства констатировал, что неконтролируемый рост численности населения в Астане сегодня приводит к острой нехватке современных поликлиник, специализированных медицинских учреждений с качественными и доступными услугами. Наблюдается ощутимый дефицит квалифицированных медицинских кадров.

"Зачастую люди до последнего не обращаются за медицинской помощью из-за очередей в поликлиниках и дороговизны услуг в частных клиниках. Всё это оказывает негативное влияние на здоровье горожан. Для исправления ситуации считаю важным поддержать предложение о строительстве в столице третьей многопрофильной больницы", – заявил Токаев.

Он также поднял тему доступности качественных образовательных услуг. По его словам, устроить ребенка в школу или садик в Астане – всё еще проблема.

"Количество учеников во многих школах значительно превышает проектную мощность, сохраняется трехсменное обучение, что уже недопустимо. Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования.

В то же время в столице катастрофически не хватает квалифицированных педагогических кадров – ежегодный дефицит достигает одной тысячи специалистов. Поэтому считаю своевременным предложение о создании в Астане педагогического вуза. Это позволит подготовить достаточное количество учителей для строящихся школ. Правительству необходимо тщательно проработать вопросы создания педагогического вуза и возведения многопрофильной больницы, определить источники финансирования", – поставил задачу президент.
 

#здравоохранение #Токаев #президент #Образование #педагогический вуз

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