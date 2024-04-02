Создать условия для молодых специалистов в моногородах поручил Бектенов

Правительство
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За последние 20 лет население моногородов снизилось более чем вдвое, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Премьер-министр поручил принять меры для повышения доходов жителей казахстанских моногородов.

Социальные и демографические проблемы вызывают миграцию населения в крупные города. За последние 20 лет население моногородов снизилось более чем в два раза. Названы главные причины: это проблемы с рабочими местами, невысокий уровень зарплаты и низкое качество жизни. В этой связи глава правительства отметил необходимость менять подходы.

«В 20 моногородах сейчас проживает свыше 1,3 млн человек. Это достаточно много. Потенциал есть. Нужны решительные действия. Мы хотим развивать эти города, сделать их привлекательными для молодежи, поэтому необходимо принимать меры по повышению доходов и увеличению занятости», - сказал Бектенов.

Это, по его мнению, надо делать через расширение производства, реализацию новых проектов, создание условий для бизнеса.

«Акиматам нужно обеспечить создание привлекательных условий и социальных пакетов для молодых специалистов. Компании, чьи производства размещены в моногородах, также должны нести корпоративную социальную ответственность», — подчеркнул премьер.

#Правительство #моногорода #Олжас Бектенов #молодые специалисты

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