SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников

Технологии
6

С 2019 года в рамках проекта Starlink компания запустила уже свыше 6 тыс. таких аппаратов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kirby Lee/Getty Images

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, сообщает Интерфакс.

«Вывод 23 спутников Starlink подтвержден», - говорится в сообщении.

ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 20:21 по времени Восточного побережья США. Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.
 

#космос #Starlink #SpaceX

Популярное

Все
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Казахстан нацелен завоевать 80 лицензий на Олимпиаду
Древние казахские городища могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Столичные автобусы будут курсировать на Наурыз по расписанию выходных дней
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Индиан-Уэллс: Швёнтек и Саккари разыграют титул
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду по таеквондо
Столичные коммунальщики работают в круглосуточном режиме
Террористы из Казахстана уничтожены в России - КНБ
Индиан-Уэллс: Рыбакина и Шевченко снялись, Путинцева и Бублик идут дальше
Назначен глава АО «НК «KAZAKH INVEST»
Новые автобусы будут курсировать по Актобе
Семена растений из Казахстана переданы в хранилище Шпицбергена
Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Казахстан входит в топ-10 стран по добыче железной руды
Пентагон не нашел доказательств существования инопланетян
Маск нацелен на конкуренцию с YouTube
Швейцария готова расширить экономическое сотрудничество с Казахстаном
Фотовыставка «Женщины Великой степи» открылась в Болгарии
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Назначен завотделом по коммуникациям администрации президента
На побережье Каспия горит камыш
Военных дирижёров будут готовить в Казахстане
Свыше 2,2 тыс. человек вышли на уборку снега в Астане
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Казахстан наметил перспективы наращивания стратегического партнёрства с США
Токаев проведет переговоры с Алиевым в Баку
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Судьба сильной женщины
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна

Читайте также

МЧС закупит чешские самолеты для поисково-спасательных работ
Багдат Мусин анонсировал запуск нового сервиса в Казахстане
Применение ИИ в законотворчестве обсудили сенаторы с экспер…
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]