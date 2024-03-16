SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников

С 2019 года в рамках проекта Starlink компания запустила уже свыше 6 тыс. таких аппаратов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kirby Lee/Getty Images

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, сообщает Интерфакс.

«Вывод 23 спутников Starlink подтвержден», - говорится в сообщении.

ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 20:21 по времени Восточного побережья США. Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

