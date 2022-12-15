Спасатели и военные в ручном режиме подают уголь на ТЭЦ-1 Семея после пожара

Фото пресс-служба МЧС РК

Спасатели и военнослужащие помогают носить уголь к котлоагрегатам на ТЭЦ-1 в Семее. Сегодня ночью здесь произошел пожар, в результате которого приостановлена работа системы подачи твердого топлива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«15 декабря в 00.34 в городе Семей области Абай на ТЭЦ-1 произошло загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01.36 пожар полностью ликвидирован.

В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10 часов военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме», - рассказали в МЧС.