Спасатели эвакуировали 34 человека из неисправного автобуса

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Очередная экстренная эвакуация пассажиров из неисправного автобуса произошла сегодня ранним утром на автодороге Алматы – Екатеринбург, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Спасатели вызволили 34 пасажира, из них 12 граждан Узбекистана и Таджикистана.

Рейсовый автобус направлялся по маршруту Астана - Шымкент, однако на 900-ом километре произошла техническая поломка. Благодаря оперативной работе спасателей они были доставлены в село Аксу-Аюлы.

В медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось о том, что полицейские помогли пассажирам 2 международных автобусов, один следовал из Ташкента в Астану, другой – из России в Таджикистан. Автобусы сломались по дороге. Напомним, что в Казахстане в это время резко похолодало, в некоторых регионах были метели, гололед, ураганы. 

#МЧС #авто

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