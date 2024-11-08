Следовавшие из Ташкента путники застряли в степи Карагандинской области

Помощь 15 путникам, оставшимся в неисправном автобусе, оказали полицейские в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Резкая перемена погодных условий застала многих в дороге. Так, пассажиры автобуса, следовавшего из Ташкента в Астану, неожиданно остались один на один со стихией. В 10-ти км от поселка Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области автобус перестал двигаться.

Стоявший на обочине автобус заметили полицейские Шетского района. 13 пассажиров, из них трех женщин и двух водителей, эвакуировали в ближайший населенный пункт.

Напомним, что ранее следовавший из России в Таджикистан пассажирский автобус сломался в Актюбинской области. Внутри находились 56 иностранцев, в том числе 4 детей.