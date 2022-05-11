Спасшего ребенка от падения из окна мужчину наградили в МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК Первый вице-министр генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев наградил нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» гражданина Сабита Шонтакбаева, спасшего от падения из окна ребенка в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня в 10.21 часов поступило сообщение о том, что по улице Улы Дала 27/1 висит ребёнок на уровне 8-го этажа. На место вызова оперативно направились подразделения ДЧС города Нур-Султан в составе 7 человек личного состава и 2-х единиц техники. К моменту прибытия было установлено, что девочку, 2019 года рождения, висящую на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина. Сабит Шонтакбаев, 1985 года рождения, увидев висящего плачущего ребёнка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал и спас жизнь маленькой девочки", - напомнили в МЧС.

"Уважаемые родители, это тот счастливый случай, когда ребёнок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребёнок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, и это может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить её навсегда", - обратились к населению в министерстве.