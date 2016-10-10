Спасшего школьников водителя автобуса наградили в ДЧС Алматы

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы в торжественной обстановке чествовали водителя, спасшего десятерых детей, передает Kazpravda.kz.
Поддержать и принять участие в церемонии награждения пришли сотрудники автобусной линии Коммунального автобусного парка № 1 ТОО "Green Bus" Алматы.
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров вручил благодарственное письмо Азамату Сагынову за мужество, проявленное при спасении человеческих жизней.
"Это поступок настоящего казахстанского гражданина, который сделает все, чтобы защитить окружающих и спасти человеческую жизнь. Водитель автобуса маршрута № 29 Азамат Байрамалиевич проявил самые высокие человеческие качества, не растерялся при виде полыхающего огнем салона автобуса и своевременно эвакуировал десятерых школьников в безопасное место", – сказал Серик Аубакиров.
Пожар случился 6 октября 2016 года в 16.00. Автобус загорелся, двигаясь по проспекту Достык Медеуского района города.
Водитель автобуса Азамат Сагынов эвакуировал детей и, не дожидаясь приезда пожарных-спасателей, принялся тушить пожар огнетушителем.