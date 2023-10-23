Специалистов по конному спорту начали готовить в Казахстане

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане началась подготовка специалистов по конному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Президент Казахской академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов и вице-президент Ассоциации этноспорта РК Тастанбек Есентаев подписали двусторонний договор. Цель – совместно разработать образовательную программу по национальным видам спорта, в том числе по конному спорту.

«Такие национальные виды спорта, как аударыспак, жамбы ату, кокпар, байге, – это сокровища, унаследованные нашими предками. Верховая езда есть в нашей крови. Нам нельзя терять национальную ценность, мы обязаны взяться за развитие конного спорта на международном уровне. Казахская академия спорта и туризма всегда готова сделать всё возможное для развития конного спорта», – отметил Кайрат Закирьянов.

В дальнейшем планируется проведение совместных мероприятий по разработке и реализации образовательной программы. В календарь событий включены такие масштабные работы, как подготовка и реализация соревнований по конным видам спорта, форумов, спортивно-оздоровительных мероприятий, конференций, семинаров, симпозиумов, научно-исследовательских проектов, применение современных инновационных методик в подготовке будущих специалистов.

 

 

 

 

#Образование #МНВО #ВУЗ #конный спорт

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