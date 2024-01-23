Специальные наклейки с QR-кодом появились на остановках Астаны

Как сообщается, в столице начали работу в рамках модернизации электронной системы оплаты проезда и диспетчеризации по оцифровке остановочных пунктов.

«Теперь на остановочных пунктах размещены наклейки с QR-кодами, отсканировав которые, можно увидеть прогноз прибытия маршрутов в реальном времени. Для этого необходимо скачать мобильное приложение Avtobys из Google Play, App Store или других магазинов. На главной странице приложения нажать кнопку QR, отсканировать QR-код на остановке. После на экране отобразятся маршруты, которые проезжают, и время их прибытия. На сегодня наклейки с QR-кодами размещены на 225 остановочных пунктах», — проинформировали в пресс-службе CTS.