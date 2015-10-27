Спецназовцы РК стали вторыми на международных учениях в Великобритании

Фото с официального сайта МО РК
В британской провинции Брекон в долине Черные горы завершились ежегодные учения "Кембрийский патруль", на которых казахстанские спецназовцы завоевали серебряные награды, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
На протяжении недели 126 команд из 23 стран демонстрировали свое мастерство в прохождении 65-километрового марша и выполнении множества боевых задач. Участники были поделены на 7 потоков по 18 команд в каждой. Вместе с казахстанцами в марше участвовали подразделения из Боснии, Дании, Ирландии и 14 команд различных родов и видов войск Соединенного Королевства Великобритании. Подразделение специального назначения МО РК уже второй раз принимает участие в данном мероприятии.
"Здесь очень суровый климат, – рассказывает один из участников. – За неделю пребывания мы ни разу не видели солнца, дождь моросил практически целыми днями, на каждом шагу – болото, а леса – непроходимые".
По словам организаторов, в прошлом году, когда казахстанцы привезли на родину бронзовые медали, условия были мягче.
"В 2015 году мы ужесточили этапы, – говорит организатор учений майор Джеймс. – Дистанция изменилась с 50 на 65 километров, мы запретили приборы навигации и к тому же приготовили участникам несколько "сюрпризов".
Основной акцент организаторы сделали на командную работу, которая заключалась в выполнении задач по раскрытию местоположения противника, уничтожению незаконного вооруженного формирования, оказанию первой медицинской помощи, освобождению и эвакуации заложников, а также преодолению водных преград. Уже на вторые сутки после старта казахстанские бойцы обогнали 13 команд, 8 из которых впоследствии отказались от участия и сошли с дистанции. В итоге военнослужащие спецназа МО РК стали вторыми. Серебряные медали им вручил командующий Сухопутными Силами Великобритании генерал-лейтенант Джеймс Эверард.
Отметим, что в Европе учения "Кембрийский патруль" считаются практически самыми сложными. Немногим удавалось успешно проходить эту дистанцию, и уж точно не всем завоевывать призовые места. Казахстанскому спецназу МО РК это удалось.