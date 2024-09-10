Спецназовцы шести стран принимают участие в учениях «Безграничное братство-III»

На горном учебном полигоне «Орда» в Туркестанской области состоялась торжественная церемония открытия многонационального учения подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В качестве наблюдателей на учение приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.

Участников церемонии приветствовал командующий Силами специальных операций Вооруженных сил РК полковник Айдос Мырзахметов. Он отметил уникальность события и пожелал военнослужащим успешного выполнения учебно-боевых задач.

– От имени министерства обороны приветствую вас на казахской земле. На территории нашей страны такой формат учения с участием подразделений специального назначения шести государств проводится впервые. Уверен, что полученный в ходе учения опыт будет способствовать повышению боевой выучки подразделений, а значит, и обороноспособности наших государств, – сказал он.

Объединенное учение «Безграничное братство-III» заключается в подготовке по специальности. Участники прошли инструктаж и приступили к изучению своих боевых задач специалисты по оружию и снайперы. Проводятся занятия по тактико-огневой, парашютной и горной подготовке.

Кульминационным моментом станет проведение специальной операции. Перед воинскими контингентами поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования в населенном пункте.

Учение направлено на обмен опытом, повышение уровня оперативной совместимости органов управления и воинских контингентов, индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений.

В военных маневрах принимают участие около трехсот военнослужащих. Задействованы бронированная техника, звено армейской авиации и БПЛА.