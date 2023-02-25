Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков

Происшествия
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Ущерб государству превысил 1 млрд тенге.

Фото пресс-службы КНБ РК

КНБ совместно с органами прокуратуры задержал с поличным преступную группу, которая организовала канал незаконной добычи и сбыта рогов сайги,  передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал пресс-службы КНБ РК. 

При попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителя криминалитета Мангистауского региона. 

Действия браконьеров нанесли государству ущерб на сумму более 1 млрд тенге и значительный урон популяции сайги в Казахстане.          

В рамках досудебного расследования по п.2 ч.3 ст.339 УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности.

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