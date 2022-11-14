Фото: Polisia.kz
Спецоперации

Спецоперация МВД: задержаны члены ОПГ, насаждавшие “воровскую идеологию” в Акмолинской области

МВД провело спецоперацию по задержанию предполагаемых участников ОПГ, занимавшейся вымогательством у бизнесменов. Сотрудниками Департамента по борьбе с организованной преступностью задержаны 6 мужчин в возрасте от 26 до 32 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback.

"На сегодняшний день установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области. По оперативной информации, подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались “воровской идеологии”, распространяя ее среди молодежи, систематически отправляли т.н. “грев” в места лишения свободы.

Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве, где для выдвижения претензий использовались надуманные предлоги", – рассказали в МВД.

В ходе обысков у задержанных изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие, которые использовались преступниками для устрашения потерпевших.

Полицейские ведут досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК “Вымогательство”. Подозреваемые арестованы.

Популярное

Все
Жители Риддера потребовали вернуть городскую теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность
Строительные дефекты выявлены практически в каждом доме, возведенном для погорельцев из Аулиекольского района
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Кубок Казахстана у «Ордабасы»
Что стоит дом построить
Общемедальный зачет за нами
Конституционный суд: по надежным лекалам
​​​​​​​Если с болезнью не справиться...
Преодолеть правовой нигилизм
​​​​​​​Знакомьтесь, это Достоевский
Быть или казаться здоровой?
Помощь сердцу и сосудам
​​​​​​​Три «орешка» Сарыозека
Демократии надо учиться
Вирус тоже хочет жить
​​​​​​​Свернуть с дороги в «климатический ад»
Обновления локомотивов – только от отечественного производителя
Вакцина от равнодушия
Беспилотники и марихуана
​​​​​​​Зерно – на элеваторы
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу

Читайте также

Спецоперации
Более 100 кг рогов сайги пытались вывезти контрабандисты из…
Спецоперации
Сотрудники КНБ задержали 32 участников ОПГ, работавших от и…
Происшествия , Спецоперации
ОПГ в автоЦОНе: в "Правительстве для граждан" прокомментиро…
Спецоперации , Видеогалерея
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков нар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]