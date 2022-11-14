Спецоперация МВД: задержаны члены ОПГ, насаждавшие “воровскую идеологию” в Акмолинской области

МВД провело спецоперацию по задержанию предполагаемых участников ОПГ, занимавшейся вымогательством у бизнесменов. Сотрудниками Департамента по борьбе с организованной преступностью задержаны 6 мужчин в возрасте от 26 до 32 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback.

"На сегодняшний день установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области. По оперативной информации, подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались “воровской идеологии”, распространяя ее среди молодежи, систематически отправляли т.н. “грев” в места лишения свободы.

Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве, где для выдвижения претензий использовались надуманные предлоги", – рассказали в МВД.

В ходе обысков у задержанных изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие, которые использовались преступниками для устрашения потерпевших.

Полицейские ведут досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК “Вымогательство”. Подозреваемые арестованы.