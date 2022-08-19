Спецоперация в Усть-Каменогорске: изъяты наркотики на 65 млн тенге

Синтетические наркотики на 65 млн тенге хотели ввезти в город Усть-Каменогорск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Восточно-Казахстанской области с привлечением спецподразделений Национальной гвардии РК провели специальную операцию по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток страны.

При попытке ввоза в Усть-Каменогорск особо крупной партии синтетических наркотиков, весом почти 1 кг (это 3,5 тысячи разовых доз), был задержан 35-летний житель Алматы.

В салоне автомашины вместе с ним также находилась его супруга, которую он, с его слов, умышленно взял с собой, чтобы не вызывать подозрение.

Через некоторое время был задержан второй участник данной преступной цепи – 29-летний мужчина, у которого было изъято 600 граммов синтетического зелья, что эквивалентно 2 тысячам разовых доз.

Завершением цикла специальной операции по ликвидации цепи наркокурьеров стало третье задержание: у 24-летнего жителя Актобе, специально приехавшего в Усть-Каменогорск, было изъято 5 пластиковых емкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества «альфа-PVP».

«Принятыми мерами был пресечен ввоз в областной центр порядка 8 тысяч разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на черном рынке составляет более 65 млн тенге.

В настоящее время все трое подозреваемых арестованы, их действия квалифицируются по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет», – сказал заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.