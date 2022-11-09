Спецоперацию по ликвидации нарколабораторий показали полицейские Костаная

2 нарколаборатории ликвидировали полицейские в городе Костанае, была изъята крупная партия наркотиков – более 20 кг марихуаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Подробности специальной операции рассказал начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.
«8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии специального подразделения «Беркут» проведено одновременное задержание пяти жителей Костаная, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 кг.
При дальнейшем осмотре обнаружены 2 специально оборудованные комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках выращивалась конопля», – пояснил Омарбеков.
В дальнейшем еще у одного задержанного на балконе в квартире была обнаружена «плантация» для выращивания конопли. Стены балкона были обиты светоотражающей тканью, помещение оборудовано обогревателями, осветительными приборами и вентиляцией, в 9 горшках культивировалась марихуана.
Начато досудебное расследование по уголовной статье «Сбыт наркотических средств».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения арест.