Спикер Сената: Раньше реформы навязывались сверху, теперь они основаны на социальном запросе снизу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Пять лет – небольшой срок. Но за это время сделано многое – и хорошо видна логика президентских реформ. На старте требовали решения четыре фактора неэффективности изжившей себя системы. Во-первых, концентрация и несменяемость верховной власти. Во-вторых, гипертрофированная роль государства в политике и экономике. В-третьих, последствия «голландской болезни» – неподконтрольных нефтяных сверхдоходов, развративших управленческую элиту. В-четвертых, монополизация рынков олигархическими группами и сворачивание рыночных отношений», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он также акцентировал внимание на то, что ответом на эти вызовы стали системные шаги по оздоровлению государственных, общественно-политических и экономических институтов, с гарантией необратимости этих процессов. В итоге этой пятилетки произошла трансформация, в результате которой страна переходит от суперпрезидентской к президентской республике.

«Долгое время казахстанцев убеждали, что сила государства – в единоначалии, в твердой руке, ведущей народ через опасности и мировые кризисы к светлому будущему. В нынешних условиях нарастающей глобальной турбулентности есть соблазн повторить те же лозунги о необходимости твердой руки и концентрации власти. Однако президент Касым-Жомарт Токаев с самого начала сделал другой выбор, и, несмотря на все испытания и угрозы, твердо держится выбранного пути. В этом определяющее отличие модернизационной повестки Касым-Жомарта Токаева: если прежде реформы навязывались сверху, то теперь они являются откликом на социальный запрос снизу», - отметил спикер Сената в статье.

В основу нового общественного договора, по мнению Маулена Ашимбаева, ложится понятие Справедливости, как прагматичной системы практических мер, определяющих новую парадигму развития нации. Уравнение «сильный Казахстан = справедливое государство» включает открытость власти, равенство при распределении ресурсов и перед законом, свободную конкуренцию в бизнесе и политике, обратную связь между обществом и государством.