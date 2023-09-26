Спикер Сената встретился с депутатами Национального собрания Вьетнама

Парламент
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Аманжолова Айман
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с делегацией депутатов Национального собрания Вьетнама. В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития межпарламентских связей.

Фото: Н.Байбулин

Приветствуя зарубежных коллег, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что между Казахстаном и Вьетнамом сложился конструктивный и доверительный диалог на высшем уровне. В этой связи важно поддерживать высокий темп взаимодействия, заданный главами двух государств.

«Официальный визит президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева во Вьетнам придал новый импульс развитию двустороннего взаимодействия. Подписан ряд важных документов в различных сферах сотрудничества. Важной частью двусторонних отношений является межпарламентское сотрудничество. Сегодняшняя встреча проходит в рамках достигнутых во время визита договоренностей. Дальнейшим практическим шагом в обмене законодательным опытом могло бы стать установление рабочих контактов между профильными комитетами, а также между депутатами из групп дружбы «Казахстан-Вьетнам»», – сказал Маулен Ашимбаев.

Одно из предложений, озвученных спикером Сената в рамках межрегионального развития – укрепление сотрудничества между областями Казахстана и провинциями Вьетнама.

Кроме того, в ходе встречи стороны обозначили потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи, спикер Сената акцентировал внимание коллег на экономических реформах, которые инициированы главой государства в послании народу Казахстана. В рамках планируемых реформ, как отметил Маулен Ашимбаев, для иностранных инвесторов открываются новые возможности в различных сферах.

В свою очередь, заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Хак Динь высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические и политические реформы, выразив заинтересованность в расширении многостороннего сотрудничества.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #Вьетнам

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