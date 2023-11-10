Маулена Ашимбаева спросили, что он думает об абьюзерах

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«Если есть какие-то факты об абьюзерах, что кто-то занимался такого рода нелицеприятными и неприятными вещами, должны говорить об этом открыто. Но на такой общий вопрос очень сложно отвечать. Но сказать о том, что в системе госуправления есть люди, которые дома занимаются абьюзерством, а потом работают над тем, чтобы не ужесточать законодательство в этой сфере – это неправда. Такого нет», - сказал Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что ужесточение законодательства в сфере бытового насилия в отношении женщин и детей в стране идет поступательно.

«Если есть необходимость ужесточить законодательство, мы его уже ужесточили достаточно серьезно и дальше пойдем на эти шаги. Мы это сделаем. Вопрос в том, что недостаточно только законодательных решений. Что нужно? Воспитательную работу проводить. Нужно повышать общий уровень культуры. Нужно формировать культуру взаимоотношений между супругами, этому нужно учить молодых людей. Уже начинать формировать культуру взаимоотношений между полами со школы, в университете надо закреплять. В университете надо учить культуре взаимоотношения в браке. Я считаю, что в этом направлении работа, мягко говоря, хромает. Здесь системной работы нет», - считает глава Сената.

Он также добавил, что в связи с участившимися случаями насилия и даже убийств женщин, в том числе с участием публичных людей, есть потребность работать над соответствующим законодательством далее.