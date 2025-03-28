На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы развития Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также сельскохозяйственной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана составляет 3,9%. Задача экономического роста отрасли на этот год – обеспечить +2% к показателю прошлого года. За два месяца этого года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,2% и составил 434,1 млрд тенге. Достигнуть запланированного индикатора планируется за счет реализации подходов долгосрочной государственной поддержки субъектов АПК.

По данным вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, важным фактором доступности льготного кредитования на весенне-полевые работы стала возможность получать кредиты через СПК в 2024 году. Теперь получить льготные кредиты на ВПР аграрии могут по шести каналам: Аграрно-кредитная корпорация, СПК, банки второго уровня, кредитные товарищества, региональные инвестиционные центры и МФО. На сегодня поступило порядка 5 тыс. заявок на общую сумму 367,3 млрд тенге. И по объемам выданных кредитов лидируют СПК (39% от всего объема выданных средств).

Наряду с этим продолжается реализация программы гарантирования в размере 85% от суммы займа на весенние полевые работы для фермеров с недостаточной залоговой базой. За этот год уже выданы 502 гарантии на общую сумму гарантирования 85,9 млрд тенге, сумма займов составила 101,1 млрд тенге. За весь прошлый год была прогарантирована 401 заявка на сумму гарантий 80 млрд тенге, сумма кредита составила 94,2 млрд тенге.

В сфере производства продуктов питания за два месяца этого года наблюдается рост производства сахара (с 15,2 тыс. тонн до 65,6 тыс. тонн), масла растительного на 26,7%, колбасных изделий на 12%, масла сливочного на 11,2%, муки на 6,8% и кисломолочной продукции на 3,5%. Для дальнейшего развития производства продуктов питания реализуется Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции. В рамках плана в 2024 году уже введены в эксплуатацию 37 инвестпроектов на сумму более 30 млрд тенге. Это предприятия по производству сыров, мясных изделий, растительного масла, крупы и др. В ближайшие три года планируется реализовать 58 инвестпроектов на сумму свыше 176 млрд тенге.

«По аналогии с кредитованием посевных работ перерабатывающим предприятиям на пополнение оборотных средств планируется направить 48,5 млрд тенге под 5% годовых», — отметил Азат Султанов.

По итогам заслушивания Министерства сельского хозяйства вице-премьер поставил задачу перед регионами продолжать диверсификацию посевных площадей с учетом рекомендаций МСХ.

«Нужно переходить на выращивание более востребованных и высокомаржинальных культур, это едва ли не единственный способ достигнуть выполнения поставленного индикатора по обеспечению экономического роста сельского хозяйства. Слабо ведется работа по сбору заявок на проекты по переработке и производству продуктов питания в рамках заказа Правительства на инвестиции. Всем регионам необходимо довести до сведения предпринимателей о возможностях доступного кредитования через АКК», — подчеркнул Серик Жумангарин.

В Павлодарской области за январь-февраль краткосрочный экономический рост составил 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. Сформирован пул из 85 инвестпроектов до 2030 года на 6,8 трлн тенге с созданием более 12,3 тыс. рабочих мест. В их числе – 5 крупных металлургических проектов, которые позволят к 2028 году увеличить объем производства металлургической отрасли региона на 29,4%. Это строительство двух ферросплавных заводов мощностью 160 тыс. тонн и 240 тыс. тонн, Аксуского электрометаллургического завода мощностью 89,6 тыс. тонн, завода по производству технического кремния объемом 35 тыс. тонн, организация ферросплавного производства в Экибастузе на 60 тыс. тонн.

Существенную долю в структуре себестоимости продукции металлургических предприятий занимает электроэнергия. На заседании штаба заместитель акима Павлодарской области Даурен Жамбайбек отметил, что действующий сегодня единый тариф на электроэнергию вне зависимости от территориальной удаленности и точки подключения приводит к существенному увеличению себестоимости продукции и повышению производственных издержек этих проектов. Поднял вопрос возможности ввода единого льготного инвестиционного тарифа на период действия инвестиционного контракта для особо крупных проектов.

Помимо этого замакима обозначил необходимость финансирования подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) для реализации проекта ЧК «Kazferro Limited», к индустриальной зоне Экибастуза и СЭЗ «Павлодар». Вице-премьер поручил Комитету по регулированию естественных монополий рассмотреть вопрос по тарифам на электроэнергию, а заявку на подведение ИКИ включить в общий лист потребностей регионов.

В СКО темпы роста экономики за прошедшие два месяца уже составили 11,1%. На 2024-2028 годы сформирован пул из 51 инвестиционного проекта с созданием более 7,1 тыс. рабочих мест. Из них 15 реализованы в 2024 году, на этот год планируется ввести в строй еще 11 на 87 млрд тенге с созданием более 1,1 тыс. рабочих мест.

Замакима СКО Рустем Курманов поднял ряд вопросов, возникших при реализации инвестиционных проектов.

В первую очередь, подведение необходимой инженерной инфраструктуры к субзонам и расширение перечня приоритетных видов деятельности специальной экономической зоны «Qyzyljar», где зарегистрирован 21 участник. Другой – строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов в Петропавловске. В этом году истекает срок эксплуатации действующего полигона, в связи с чем необходимо строительство нового. От региона уже есть заявка на финансирование, необходимо ускорить ее согласование для выделения финансов.

По итогам заседания вице-премьер поручил Минэкономики подготовить по итогам первого квартала списки инженерно-инфраструктурных и бюрократических барьеров регионов, задерживающих развитие инвестиционных проектов, для оперативного решения на уровне Правительства.