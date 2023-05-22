Список финансовых пирамид опубликовало АФМ

Расширенный перечень организаций, подозреваемых в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликовало Агентство Казахстана по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/zhetysu.police/

Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ.

С начала года агентство выявило 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. Благодаря направленным пользователям социальных сетей предупреждениям на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид, поделились результатами в ведомстве.

«При инвестировании денег казахстанцы могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ (https://t.me/BAIQApiramidaBOT) для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3 511 обращений.

Призываем быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в колл-центр АФМ 1458», – в очередной раз обратилось к гражданам агентство.