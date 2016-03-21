Спокойную для тенге неделю прогнозируют международные эксперты
Ксения Воронина
Наступившая неделя обещает быть достаточно ровной для казахстанской валюты. Такой прогноз сделала старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова, передает Kazpravda.kz.
"Все важные события уже состоялись, факты на руках у инвесторов, важных мероприятий сейчас не запланировано. Парламентские выборы завершились, явка избирателей оказалась рекордной. Первые результаты уже известны. Мажилис останется трехпартийным, по результатам exit poll сюда прошли Нур Отан, Ак жол и КНПК. Это было ожидаемо, поэтому валютный рынок не паниковал", – отмечает аналитик.
При этом Бодрова заметила, что третья неделя марта для казахстанского тенге прошла неоднородно: "Пара USD/тенге за пять торговых дней с окончанием 18 марта выросла на 0,6% и завершила неделю на уровне 345,73. Это не первая попытка американской валюты зайти выше в рамках коррекции за последние два месяца, но с 21 января 2016 года тренд в паре доллар/тенге устойчиво нисходящий. За это время инструмент просел на 11,04%. Это неплохой результат, но стоимость нефти Brent за этот же период выросла на 44,6% за баррель. Волатильность пары доллар/рубль в четыре раза ниже нефтяной волатильности. Это можно объяснить низкими уровнями ликвидности в валютной секции KASE и монетарной политикой регулятора".
В то же время прогнозы по валютному рынку на предстоящие пять торговых дней осторожные. Пара USD/тенге проторгуется в пределах отметок 344,0–346,5. Евро/тенге проведет пять торговых дней в диапазоне 375–383,0. Рубль/тенге останется в рамках коридора 4,95–5,10.